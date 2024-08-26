Расслабленный Верстапен, обеспокоенный Марко

Верштаппен пытается свести к минимуму напряжение, но Ред Булл явно возбужден.

Несмотря на победу на домашнем этапе, чемпиона мира окружили вопросами. "Иногда это случается. Не все выигрывали гонки. Мы не едем на самой быстрой машине", - ответил Верстаппен после финиша вторым в Зандвоорте. Голландец уже пять гонок подряд не побеждает, что последний раз случалось в 2020 году. "Нет причин паниковать", - добавил он, имея 70-очковое преимущество над Ландо Норрисом.

Однако советник Red Bull по автогонкам Хельмут Марко воспринял ситуацию иначе. "Это тревожно. Команда должна больше стараться, иначе оба титула под угрозой", - заявил Марко изданию "Autosport". В Кубке конструкторов Red Bull опережает McLaren всего на 30 очков. "Нашим инженерам нужно что-то придумать. Девять раз финишировать вторым недостаточно", - предостерег Марко.

Даже отец Макса, Йос Верстапен, разделил эти опасения. "Максу не было шанса победить. Но это неудивительно, когда машина откатывается назад", - сказал Йос Верстапен изданию "Bild". Причиной этому послужило то, что Red Bull была вынуждена использовать более старые детали из-за провала запланированных обновлений. "Это много говорит. Команда несколько раз свернула не туда. Внутри им нужно задуматься над собой, а не просто затирать проблемы под ковер. Пора - если еще не поздно - задать себе вопросы. Хорошие люди покидают команду. Я очень разочарован ситуацией".

Норрис близок к званию смеющегося чемпиона мира?

Человек часа расставил приоритеты. "Я все еще отстаю от Макса на 70 очков: "Я просто сосредоточен на одной гонке за раз, было бы глупо думать о чем-то еще", - уточнил Норрис. Сильная выступление в Зандвоорте больше не делает титул невозможным. Норрис опередил Верстаппена более чем на 20 секунд, даже заслужив овации от голландской толпы в оранжевом McLaren. До конца сезона остается девять гонок, следующая состоится уже на этой неделе в Монце. Прогноз Норриса? "Сложно предсказать, Red Bull, Ferrari, Mercedes или мы - кто угодно может бороться за победу".

Развитие в команде Норриса и его напарника Оскара Пиастри заслуживает внимания. McLaren теперь бесспорно самая быстрая машина на решетке, но есть еще над чем работать. И Норрис, и Пиастри потеряли позиции на старте, которые они позже вернули во время гонки. "Это зависит от навыков водителя, но также и от технических аспектов, за которые отвечает команда", - сказал главный руководитель Андреа Стелла на Sky: "Нам нужно изучить и улучшить это. Если вы делаете хороший старт, вам приходится меньше проблем во время гонки". И конкуренция создаст еще больше проблем.

Mercedes "Совершенно Пролетели"

Тото Вольфф был откровенен. "Мы облажались, машина никогда не была в хорошем состоянии", - сказал босс Mercedes в микрофон Sky после впечатляющих выступлений перед летним перерывом. "Мы свернули не в ту сторону с машиной". Не вина Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, которые на этот раз не попали на подиум, финишировав восьмыми и седьмыми соответственно. "Вы должны защищать водителей", - сказал Вольфф.

Хюлькенберг дает надежду на Монцу

Внутренняя борьба между Кими Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом, которую выиграл Хюлькенберг, не принесла никому из них очков чемпионата мира. "Мы чувствовали, что упустили некоторые возможности", - сказал пилот Haas: "Воздух тонкий для нас, всегда немного разочаровываешься, когда не используешь потенциал". По крайней мере, после разочаровывающих тренировочных сессий, где Хюлькенберг несколько раз выезжал за пределы трассы и даже однажды ударился о барьер, он улучшился. "Мы хорошо выступили в решающих сессиях", - подчеркнул Хюлькенберг. Это указывает на положительный настрой перед предстоящей гонкой в Монце.

Команда Haas F1 также сталкивается с вызовами, как и Йос Верстапен выразил разочарование в выступлении команды и регрессом в последних гонках. Несмотря на одиннадцатое место Хюлькенберга в предыдущей гонке, он выразил, что были упущены возможности для лучших результатов.

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