- Вероятность лесных пожаров возрастает.

Министерство лесного хозяйства Гессена предупреждает о повышенной опасности лесных пожаров в гессенских лесах. Продолжающаяся сухая погода и высокие температуры способствуют увеличению риска.

По данным метеорологических служб, умеренный риск лесных пожаров распространен по всей Гессен, но в некоторых районах Южной Гессен угроза еще выше и временная. Несмотря на то, что крупные дожди маловероятны, грядущие грозы могут временно облегчить ситуацию, как предполагают прогнозы.

В связи с тем, что в этом году весна и лето были в основном влажными, риск лесных пожаров в Гессен был относительно низким. Однако сейчас этот риск растет, особенно в районах погибших лесов. Пешеходам и спортсменам рекомендуется проявлять особую осторожность. Костры следует разводить только в специально отведенных местах для барбекю. Необходимо избегать полета искр и полностью тушить огонь перед уходом из зоны барбекю. Лесные пожары также могут возникать из-за небрежно выброшенных сигарет из окон автомобилей.

По данным прошлого года, в Гессен произошло 52 лесных пожара, которые охватили площадь примерно 20,5 га. Особенно сухое лето 2022 года оказалось самым интенсивным сезоном лесных пожаров с 1976 года, в результате чего произошло 264 лесных пожара на площади примерно 122 га.

Условия засухи, продолжающаяся сухая погода и высокие температуры делают лесные пожары более вероятными в некоторых районах Гессен. Без значительных осадков в прогнозе любые потенциальные грозы могут временно облегчить повышенную опасность лесных пожаров.

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