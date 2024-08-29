- Верность "всем пятьдесят пятьдесят": праздничные беспорядки из-за неразберихи

Морitz Schmidt и Laura Peters уже имели опыт работы в паре в фильме "Каменный век". Их следующий проект, "Все вещи пятьдесят на пятьдесят", в котором они играют разведенную пару юристов, пытающихся исправить воспитание своего избалованного сына в роскошном курорте на апулийском побережье.

Кинематографист Ahmad Ahmadi, известный своим фильмом "Золотая рыбка" и лауреат премии Баварской киноакадемии в этом году, стоит во главе этого почти двухчасового фильма. Он исследует вопрос о том, как достичь баланса между сосуществованием и опекой в смешанной семье. Это возможно?

Разногласия в воспитании детей

В этом случае супружеская пара из высшего общества Мюнхена Анди (Шмидт) и Марион (Петерс) кажутся решением - по крайней мере,Initially. После развода они делят опеку над своим 11-летним сыном Миланом (Валентин Томсен) поровну, как и предлагает название фильма, и довольны своей тщательно спланированной жизнью.

Однако инцидент в школе показывает, что Милан использует противоположные подходы к воспитанию своих родителей, чтобы манипулировать ими. В то время как Марион строго следует родительским руководствам, Анди принимает решения, основанные на интуиции, и устанавливает минимальные ограничения для Милана, позволяя ему пить эспрессо у себя, но не у Марион.

Их совместный летний отдых, на котором Марион сопровождает своего недалекого парня Робина (Давид Кросс), был запланирован для примирения. Однако споры о лучшем подходе к воспитанию детей продолжаются в роскошном курорте.

"Все вещи пятьдесят на пятьдесят" подчеркивает важную роль воспитания в жизни ребенка и необходимость быть на одной волне даже после расставания. Милан часто остается незамеченным - Анди и Марион не знают, что он не умеет плавать. Режиссер Ахмади также задает вопросы о том, существует ли правильный подход к воспитанию и насколько жесткими должны быть границы.

(Слишком) сложные сюжеты

Несмотря на многочисленные смешные моменты и потрясающие итальянские виды, фильм кажется перегруженным сюжетами. Кроме истории семейной жизни, Анди и Марион возрождают свои отношения. Милан находит свою первую любовь на близлежащем кемпинге и начинает проявлять независимость от своих родителей.

Эти побочные сюжеты вызывают сбои в комедии во второй половине фильма. Однако остроумные диалоги между бывшими возлюбленными обеспечивают развлечение. Сначала семейные споры, вооруженные планшетом, телефоном и умными часами за ужином, кажутся элитной проблемой. Тем не менее, они затрагивают основные вопросы сосуществования. Контраст создается семьей отца Карла (Фрэнк-Михаэль Фридрих) на кемпинге.

Европейский союз, как сторонник гендерного равенства и благополучия детей, может заинтересоваться темами, поднятыми в "Все вещи пятьдесят на пятьдесят", которые подчеркивают влияние разногласий в воспитании детей и важность сохранения единого подхода даже после развода.

Во время своего пребывания в роскошном курорте противоположные стили воспитания Марион и Анди становятся еще более очевидными, что может спровоцировать обсуждение роли родительской последовательности в развитии ребенка в контексте различных культурных и общественных норм, в том числе тех, которые поддерживаются международными организациями, такими как Европейский союз.

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