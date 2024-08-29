- Вернер ищет дополнительных участников.

Нури Шахин имеет некоторый опыт с волнением "Дня закрытия трансферов". Шесть лет назад он сам совершил переход в последний день трансферного окна, перейдя из "Боруссии Дортмунд" в "Вердер Бремен".

В эту субботу (15:30 CET/Sky) состоится встреча на стадионе "Везерштадион". Бывший игрок "Вердера" Нури Шахин, всего 35 лет, ныне возглавляет скамейку запасных "Боруссии Дортмунд", готовясь встретиться со своей бывшей командой. Он намекал на желание стать тренером во время своего двухлетнего пребывания в Бремене с 2018 по 2020 год. Однако преемник Эдин Терзич пришел раньше, чем ожидалось, этим летом.

"Вердер Бремен - это топ-клуб", - сказал Шахин в четверг. "У меня были прекрасные времена там. Мы завели замечательных друзей, которые приняли нас и остаются нашими друзьями до сих пор". Он также поддерживает связь с былыми легендами "Вердера" вроде Франка Баумана, Тима Борowskiego или Флориана Кохфелдта.

В составе "Вердера" еще не все места заняты

Шахин раньше играл вместе с некоторыми нынешними игроками "Вердера", такими как Леонардо Биттенкурт, Марко Фрайдль и Милош Велькович. Готовиться к встрече со своей бывшей командой непросто, так как окончательный состав "Вердера" станет ясен только после закрытия трансферного окна в пятницу вечером в 18:00 CET.

По крайней мере, остается в "Вердере" топ-форвард Марвин Дюкш на этот сезон. Однако необходимы дополнительные усиления в центральной полузащите и на правом фланге.

Также под поздним интересом испанского клуба "Осасуна" из Ла Лиги находится защитник Велькович. Если он уйдет, "Вердеру" понадобится подходящая замена для сербского internationals.

Главный тренер "Вердера" Оле Вернер сказал в четверг: "На данный момент мы не получили никакой определенной информации о Милоше, так что я планирую с ним пока".

Единственным положительным обновлением для Вернера было это, так как "Вердер" не подписывал новых игроков с тех пор, как перешли Марко Грюлль (Рапид Вена), Кеке Топп (Шальке 04) и Маркус Колке (Ганза Росток) более двух месяцев назад.

"Я надеюсь, что что-то произойдет", - снова сказал Вернер публично. "Что я хочу, знают все в клубе. Но я также знаю, что реализация - это другая история".

"Новые вызовы возбуждают"

Вернер хочет больше конкуренции и улучшения производительности в нескольких позициях. "Я тренер здесь. В первую очередь, я отвечаю за работу с теми игроками, которых у нас есть. И я думаю, что у нас много талантливых игроков", - сказал он. "Но для дальнейшего прогресса всегда полезна перемена. Новые вызовы возбуждают. Мы работаем над этим".

Его коллега Шахин этим летом успешно подписал немецких игроков, таких как Вальдемар Антон, Максимилиан Бейер или Паскаль Гросс примерно за 80 миллионов евро в "Боруссии". Но Вернер не испытывает зависти. "Мне нравится работать здесь. И, конечно же, наша цель и мотивация - продолжать двигаться вперед".

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