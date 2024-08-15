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Федеральные земли ГерманииНовостиСтрастная игра

Верхний Аммергау: Каменная дорога к следующему распятию

Шесть лет до знаменитой страстной игры happens debate по поводу руководящей должности в Обераммергау. Этот вопрос должен быть решен в течение двух месяцев.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- Верхний Аммергау: Каменная дорога к следующему распятию

Много шума из-за библейского спектакля: В течение нескольких недель Обераммергау бурлит от споров о выборе режиссера для знаменитого Страстного представления. Теперь вопрос, похоже, будет решен раньше запланированного срока: крайний срок подачи заявок на должность перенесен почти на четверть, и режиссер на 2030 год будет определен всего через два месяца.

Мэр Обераммергау, Андреас Рёдль, в интервью Deutsche Presse-Agentur сообщил, что совет города установил крайний срок подачи заявок на 8 сентября, а решение будет принято советом 16 октября.

Впервые за почти 400-летнюю историю этого всемирно известного любительского театра будет проведен формальный отбор. Возможная конкуренция между многолетним режиссером Кристианом Штюккелем и его заместителем и протеже, Абдуллой Карачей, стала причиной беспокойства. Штюккель привлек Карачу в команду в 2015 году, сделав его первым мусульманином на посту заместителя режиссера.

Теперь сообщается, что двое достигли соглашения и планируют подать заявку вместе. Штюккель и Карача не доступны для комментариев.

Также есть другой кандидат, но у него мало опыта работы с крупными постановками, в отличие от Штюккеля, который также является директором Volkstheater, и Карачи, который регулярно ставит там спектакли.

Изначально заинтересованные стороны могли подать заявки до конца года, но продление срока не помогло успокоить ситуацию в деревне. Поддержники Штюккеля уже планировали гражданскую инициативу в его пользу.

В начале августа совет города принял решение перенести крайний срок подачи заявок на 8 сентября. Штюккель, который был самым молодым режиссером на своем первом Страстном представлении в 1990 году, успешно поставил библейскую драму четыре раза, в том числе Страстное представление 2022 года, которое принесло 48 миллионов евро.

Крайний срок подачи заявок на должность режиссера Страстного представления в Обераммергау, теперь установленный на 8 сентября, вызвал оживление и потенциальную конкуренцию между Кристианом Штюккелем и его заместителем Абдуллой Карачей, которые оба заинтересованы в этой роли. Страстное представление, страстно сыгранный библейский спектакль, является источником гордости и споров в Обераммергау уже почти 400 лет.

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