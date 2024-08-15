- Верхний Аммергау: Каменная дорога к следующему распятию

Еще не достигнуто - но прогресс налицо в направлении следующего распятия: Срок подачи заявок на руководство известным Пасхальным представлением в Обераммергау был перенесен почти на четверть, и директор на 2030 год, скорее всего, будет определен к концу октября. Совет города установил датой подачи заявок 8 сентября, и они планируют принять решение о кандидате к 16 октября, как сообщил мэр Обераммергау, Андреас Рёдль.

Впервые за почти 400-летнюю историю этого всемирно известного любительского спектакля вводится формальная процедура подачи заявок на должность директора. Этот небольшой городок, расположенный у подножия гор, бурлит от споров по этому вопросу.

Поговаривают о борьбе за власть между многолетним директором Кристианом Штуклом и его бывшим заместителем и протеже, Абдуллой Каракой, который, как сообщается, рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру против своего наставника. Карака, 35 лет, был принят в руководящую команду в 2015 году, став первым мусульманином на посту заместителя директора. Не все в городе были довольны этим решением в то время.

Однако, как сообщает Рёдль, они достигли соглашения и планируют подать заявку вместе. Ходят слухи, что Карака может уступить место Штуклу. Если они оба подадут заявку, это будет впервые в истории Пасхального представления. Ни Штукль, ни Карака не были доступны для комментариев.

Кроме этих двух кандидатов, есть еще один претендент, у которого мало опыта работы с крупными постановками, в отличие от Штукля, который также является интендантом местного театра, и Караки, который регулярно ставит спектакли там. Если это будут единственные заявки, то Штукль, скорее всего, возглавит Пасхальное представление 2030 года.

Срок подачи заявок перенесен

Изначально заявки принимались до конца года, но этот длительный срок не помог успокоить tensions в городе. Поддержники Штукля уже планировали маршировать в его поддержку.

В начале августа совет города принял решение перенести срок подачи заявок на сентябрь. Пока не ясно, будут ли заявки приниматься устно или в письменной форме, так как совет еще не уточнил это. Рёдль получил только устные заявки и будет удивлен, если появятся новые кандидаты. Кандидатами могут быть только жители Обераммергау, которые имеют, будут иметь или имели право участвовать в представлении, то есть родившиеся там или прожившие там 20 лет.

Совет планирует объявить решение 16 октября. Перед этим кандидаты будут представлены лидерам фракций 16 сентября, и совет оставляет за собой право сделать предварительный выбор. 10 октября кандидаты представят себя общественности на городском собрании.

С таким графиком директор Пасхального представления 2030 года, которое изображает страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа, будет определен раньше, чем когда-либо прежде. Следующее представление на гигантской открытой сцене состоится еще через пять с половиной лет. Город Обераммергау представляет Пасхальное представление каждые десять лет с 1633 года, выполняя обет, данный во время чумы.

Четыре раза, в своем дебютном пасхальном представлении в 1990 году, Шту́кль стал самым молодым директором всех времен, успешно поставив библейскую драму. В прошлом году он четко дал понять, что хотел бы сделать это в пятый раз.

Шту́кль находится на посту с 1990 года.

Однако некоторые из 5000 жителей города кажется, что 62-летний Шту́кль, занимающий пост почти 40 лет и настойчивый в этом вопросе, стал слишком могущественным. Другие видят в нем реформатора, который обновил пасхальное представление, избавив его от христианского антисемитизма и превратив его в желанное культурное событие с впечатляющими постановками.

Запрос Общины независимых избирателей впервые разместить объявление о вакансии директора вызвал первые волнения несколько месяцев назад. Совет города затем последовал за запросом в измененной форме.

"Не в том дело, что мы больше не хотим его", - объяснил Рёдль в то время, имея в виду Шту́кля. Речь идет о создании большей прозрачности и поиске кандидатов, которых раньше не рассматривали. Община не хочет, чтобы ее обвиняли в кулуарных сделках по назначению директора.

Шту́кль, почетный гражданин города и высоко награжденный за свою работу над пасхальными представлениями, был разочарован. Он, безусловно, не испытывает недостатка в работе в Мюнхенском народном театре, но пасхальное представление для него - это больше, чем просто работа. "Это то, где бьется мое сердце".

Для Шту́кля, глубоко повлиявшего католицизмом, всегда было важно передать послание Иисуса, срочно, эмоционально и в контексте современного времени. Он также продвинул любительский театр с впечатляющими массовыми сценами, иногда направляя сотни людей на сцене. Любой, кто lived в Обераммергау не менее 20 лет или родился там, может участвовать в пасхальном представлении - в 2022 году в нем приняли участие более 2000 жителей Обераммергау.

Последнее пасхальное представление под руководством Шту́кля также было огромным финансовым успехом. Почти полмиллиона человек посетили представления, и спектакль принес 48 миллионов евро - это massive экономический фактор для небольшого города.

Комиссия, о которой упомянул мэр Рёдль, примет решение о директоре для страстной игры 2030 года, которое теперь ожидается к концу октября. Эта комиссия рассмотрит заявки, в том числе совместную заявку от Кристиана Штукля и Абдуллы Карачи, прежде чем сделать свой выбор.

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