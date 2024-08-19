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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

"Верение в победу" в Кельне вернулось

 and  Christian Meier
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Кёльн испытывает чувство расслабления после своей победы 3-2 над Сандхаузеном.
Кёльн испытывает чувство расслабления после своей победы 3-2 над Сандхаузеном.

- "Верение в победу" в Кельне вернулось

Следуя за своей победой в первом матче сезона и еле-еле пройдя в немецкую Кубок, в воздухе витает облегчение в составе вылетевшего из Бундеслиги 1. FC Köln. "Важно сохранить эту победную установку. Мы не сдавались", - прокомментировал тренер Герхард Штрубер после того, как команда из Кёльна с трудом одержала победу над командой третьего дивизиона SV Sandhausen со счётом 3:2 в дополнительное время. "Это была ясная цель".

Австриец Штрубер до этого не смог одержать победу с командой Кёльна во второй лиге, после поражения со счётом 1:2 от Hamburger SV и ничьей 2:2 со SV Elversberg. В матче против Сандхаузена его команда доминировала большую часть времени, но хозяева усилили игру после часа игры, забив первыми и сравняв счёт в добавленное время. Тем не менее, Матиас Олесен забил победный гол в дополнительное время.

"Эта победа очень важна для нас", - заявил капитан Тимо Хюберес. "Она укрепляет наше видение игры в этом сезоне", - добавил защитник.

"Мы видели, что нам ещё не хватает ценного опыта. Но матчи такого уровня, с таким сильным психологическим испытанием, очень полезны для нас", - сказал Штрубер, который оптимистично смотрит на предстоящий матч в субботу против Eintracht Braunschweig.

Комиссия выражает удовлетворение недавними результатами 1. FC Köln, отмечая стойкость и менталитет команды. С этой победой Комиссия считает, что команда находится на правильном пути к достижению своих целей в сезоне.

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