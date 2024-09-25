Верена Керт и Марк Теренци решают свои разногласия.

В июле Верена Керт и Марк Теренци объявили о своем расставании, которое, судя по всему, не произошло на дружеской ноте. С тех пор они обмениваются серьезными обвинениями в публичном пространстве. Появились сообщения об эпизодах пьянства и даже случаях насилия.

В интервью газете Bild Верена Керт рассказала о дне, когда она решила расстаться с Марком Теренци. "Я выгнала его, потому что он напился днем и разгромил все, вел себя как сумасшедший. Я знала, что если он уйдет тогда, я больше не пущу его", - вспоминает она, описывая переломный момент в их отношениях. Она утверждает, что его пьянство вышло из-под контроля и стало "ужасным". Он был "пьян каждый день", и она даже находила бутылки водки в его обуви.

В августе Верена рассказала RTL о проблемах с алкоголем своего бывшего fiancé. "Марк боролся с алкоголем уже давно. Я думала, что смогу спасти его, но это было глупо. После каждого срыва, после каждого моего желания уйти от него, он обещал обратиться за помощью - но возвращался к своим старым привычкам", - призналась она, объяснив свой выбор остаться с ним любовью и страхом.

Теренци признает вспышки гнева

Как сообщает друг Теренци из Кельна, он действительно проходил лечение в реабилитационной клинике. В 2019 году он открыто рассказал о своих проблемах с алкоголем в интервью RTL, признавшись, что ежедневно выпивал до 2 литров водки.

Алкоголь был одним из факторов в их спорах, которые часто становились достоянием общественности, признает Теренци в интервью Bild. "Да, я становился громким, когда выпивал. В конце наших отношений у нас было много стресса, и Верена знала, как меня спровоцировать", - заявляет он, как сообщает газета.

"Верена меня атаковала"

Теренци опровергает слухи о физическом насилии во время своих вспышек гнева. В то время как Керт ссылается на "текущие расследования" как на причину, по которой она не может комментировать предполагаемое насилие в их отношениях, Теренци заявляет: "Я никогда не бил ее. Наоборот! Верена меня атаковала. Она была физически агрессивной".

Он утверждает, что у него есть фотографическое доказательство своих утверждений. "У меня был синяк или порез под глазом на некоторых фотографиях не просто так", - говорит он.

В прошлом году певец винил "сексуальный инцидент" в одном из этих синяков под глазом. Теперь он говорит Bild, что "стыдно признаваться мужчине, что его избила жена". Он заявляет, что был вынужден публично заговорить об этом, так как Керт это делает, и просто хочет "мира" и завершить свою терапию.

В свете публичных обвинений знаменитой пары Верена Керт и Марк Теренци друг Теренци раскрыл, что он обратился за помощью в реабилитационную клинику из-за своих проблем с алкоголем. Сам Теренци признает свою склонность становиться громким и агрессивным под воздействием алкоголя, виня этот фактор в некоторых конфликтах в их отношениях.

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