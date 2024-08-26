- "Вердер Бремен" временно переводит Дикени Салифу в Австрию.

Werder Bremen временно перевел полузащитника Дикени Салифоу в австрийский клуб Бундеслиги SK Austria Klagenfurt до конца сезона. Тренер Оле Вернер не считает Салифоу, 21 год, ключевым элементом своей тактики.

Как объяснил Ньемейер, футбольный директор Бремена, "Конкуренция за его позицию очень высока, поэтому он не получает необходимой игровой практики для своего развития".

В прошлом сезоне Салифоу, который перешел в Вердер из FC Augsburg в 2022 году, также был арендован в резервную команду Juventus Turin. На данный момент Салифоу сыграл всего в одном матче Бундеслиги за Вердер.

Решение SV Werder Bremen отправить полузащитника Дикени Салифоу в аренду в SK Austria Klagenfurt направлено на то, чтобы предоставить ему больше игрового времени, так как конкуренция за его место в основном составе Бремена очень высока. Несмотря на то, что Салифоу присоединился к Вердеру из FC Augsburg в 2022 году, он пока сыграл всего в одном матче Бундеслиги за SV Werder Bremen.

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