Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиHHLA

Верди призывает сотрудников HHLA начать очередную забастовку

Еще раз в краткий период Всеобщий коммерческий союз призывает работников HHLA участвовать в предупредительной забастовке. Ее цель - вновь на повестку дня поставить переговоры о социальном контракте на оплату труда.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Однажды снова в течение короткого промежутка времени, профсоюз Verdi призывает сотрудников HHLA...
Однажды снова в течение короткого промежутка времени, профсоюз Verdi призывает сотрудников HHLA принять участие в стачке.

- Верди призывает сотрудников HHLA начать очередную забастовку

Профсоюз Verdi призвал работников Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) принять участие в 24-часовой предупредительной забастовке в среду. Целью является усиление требований о заключении коллективного договора на социальную тарифную ставку, объявил профсоюз. Ранее около 300 сотрудников вышли на улицы в пятницу, чтобы выразить ту же самую претензию. В среду парламент Hamburga примет окончательное решение о том, чтобы крупнейшая в мире компания по перевозке грузов MSC вошла в состав HHLA. Профсоюз Verdi и докеры решительно возражают против того, чтобы MSC владела 49,9% компании, а город владел бы только 51,1%.

Предложенная корпоративная реорганизация включает в себя широкомасштабную автоматизацию и новую структуру. Работники обеспокоены тем, что это масштабное реструктурирование напрямую приведет к сокращению рабочих мест, постоянным изменениям условий труда и увеличению нагрузки. Профсоюз Verdi также считает, что рабочие места в общем портовом управлении, действующем как агентство по найму порта, находятся под угрозой.

"К сожалению, мы не видели значительного прогресса в ключевых вопросах во время переговоров по коллективному договору с работодателем", - сказал представитель Verdi Андре Кречмар, объясняя вторую забастовку в короткий срок. "Эта забастовка крайне важна для наших членов в эти неспокойные времена. В конечном итоге, даже работодатель выиграет от быстрого и позитивного соглашения. Наша цель - завершить этот коллективный договор как можно скорее".

Работникам HHLA рекомендуется присоединиться к предупредительной забастовке, действие которой начнется с ранней смены. Работники общего портового управления, у которых есть рабочий день в день забастовки в затронутых компаниях HHLA, также призываются к участию в солидарной забастовке по просьбе Verdi. Демонстрация от штаб-квартиры HHLA в Хафенсити до здания профсоюза на Бесенбиnderhof запланирована на 10:00. Следующее заседание переговоров назначено на 13 сентября.

Профсоюз Verdi призывает работников HHLA принять участие в предупредительной забастовке, подчеркивая, что решение парламента Hamburga о вовлечении MSC в HHLA может потенциально повлиять на ихjob security и условия труда из-за предложенной корпоративной реорганизации. Несмотря на продолжающиеся переговоры по коллективному договору с HHLA, представитель профсоюза Verdi Андре Кречмар выразил сожаление по поводу отсутствия прогресса в ключевых вопросах, подчеркнув важность забастовки для работников и saying, что быстрое соглашение также выгодно работодателю.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Собрание Сената, базирующегося в Берлине, служит значительной платформой для деловых связей - мэр...
Федеральные земли Германии

Вегнер выражает, что Берлин не подходит для ненависти, провокации и изоляции.

Встреча у Ротotho ратуши на празднике урожая — важное событие для политиков и знаменитостей. Мэр Вёгнер подчеркнул всемирную привлекательность города и отправил послание другим немецким городам

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Наби Кейита, в настоящее время находящийся в состоянии развязки в Бремене, кажется, находится на...
Федеральные земли Германии

Потенциальное переселение Бременского Кейта в Турцию

В этом сезоне опорный полузащитник Наби Кейта не учитывается в планах Вёрдера, после своей дисквалификации в апреле прошлого года.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Взрыв произошел в цехе сельхозмашиностроения в Кеммельтале близ Гюнцбурга, что привело к убыткам...
Федеральные земли Германии

Ферма горит из-за механической неисправности, фермер успешно спасает скот.

Пожар произошел вблизи города Гюнтерсбург в месте производства сельскохозяйственной техники. Ущерб был considerable, но к счастью, не было ни человеческих жертв, ни пострадавших животных.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Собрание Сената, базирующегося в Берлине, служит значительной платформой для деловых связей - мэр...
Федеральные земли Германии

Вегнер выражает, что Берлин не подходит для ненависти, провокации и изоляции.

Встреча у Ротotho ратуши на празднике урожая — важное событие для политиков и знаменитостей. Мэр Вёгнер подчеркнул всемирную привлекательность города и отправил послание другим немецким городам

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Микрочипы Lunar-Lake планируют укрепить лидерство Intel на рынке настольных компьютеров.
Технологии

Intel стремится сохранить будущее доминирующее положение на рынке ПК с помощью инновационного оборудования.

При введении Microsoft ПК, сосредоточенных на ИИ, они исключительно dépendовали на процессорах Qualcomm. Это оказалось проблемой для Intel, учитывая, что их конкурент использовал уникальную структуру аппаратного обеспечения. Теперь лидер рынка наносит ответный удар.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На фоне экономического спада Коммерцбанк испытал значительное напряжение.
Экономика

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка.

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка. В 2008 и 2009 годах во время финансового кризиса правительство предоставило Коммерцбанку более 18 миллиардов евро, чтобы предотвратить его крах. С тех пор банк восстановился и вернул миллиарды евро правительству. Теперь правительство планирует постепенно продавать свои акции в Коммерцбанке, чтобы получить миллиарды евро. Согласно сообщениям,

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После операции по удалению опухоли Элль Макферсон предпочла отказаться от стандартных методов...
Общество

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы В 80-х годах, австралийская модель Элль Макферсон получила прозвище "Богиня". Сейчас, в 60 лет, она поделилась своей личной борьбой с диагнозом рака груди, который она получила несколько лет назад. В интервью журналу "Женщины Австралии" она описала этот опыт как

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно