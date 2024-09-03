- Верди призывает сотрудников HHLA начать очередную забастовку

Профсоюз Verdi призвал работников Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) принять участие в 24-часовой предупредительной забастовке в среду. Целью является усиление требований о заключении коллективного договора на социальную тарифную ставку, объявил профсоюз. Ранее около 300 сотрудников вышли на улицы в пятницу, чтобы выразить ту же самую претензию. В среду парламент Hamburga примет окончательное решение о том, чтобы крупнейшая в мире компания по перевозке грузов MSC вошла в состав HHLA. Профсоюз Verdi и докеры решительно возражают против того, чтобы MSC владела 49,9% компании, а город владел бы только 51,1%.

Предложенная корпоративная реорганизация включает в себя широкомасштабную автоматизацию и новую структуру. Работники обеспокоены тем, что это масштабное реструктурирование напрямую приведет к сокращению рабочих мест, постоянным изменениям условий труда и увеличению нагрузки. Профсоюз Verdi также считает, что рабочие места в общем портовом управлении, действующем как агентство по найму порта, находятся под угрозой.

"К сожалению, мы не видели значительного прогресса в ключевых вопросах во время переговоров по коллективному договору с работодателем", - сказал представитель Verdi Андре Кречмар, объясняя вторую забастовку в короткий срок. "Эта забастовка крайне важна для наших членов в эти неспокойные времена. В конечном итоге, даже работодатель выиграет от быстрого и позитивного соглашения. Наша цель - завершить этот коллективный договор как можно скорее".

Работникам HHLA рекомендуется присоединиться к предупредительной забастовке, действие которой начнется с ранней смены. Работники общего портового управления, у которых есть рабочий день в день забастовки в затронутых компаниях HHLA, также призываются к участию в солидарной забастовке по просьбе Verdi. Демонстрация от штаб-квартиры HHLA в Хафенсити до здания профсоюза на Бесенбиnderhof запланирована на 10:00. Следующее заседание переговоров назначено на 13 сентября.

Профсоюз Verdi призывает работников HHLA принять участие в предупредительной забастовке, подчеркивая, что решение парламента Hamburga о вовлечении MSC в HHLA может потенциально повлиять на ихjob security и условия труда из-за предложенной корпоративной реорганизации. Несмотря на продолжающиеся переговоры по коллективному договору с HHLA, представитель профсоюза Verdi Андре Кречмар выразил сожаление по поводу отсутствия прогресса в ключевых вопросах, подчеркнув важность забастовки для работников и saying, что быстрое соглашение также выгодно работодателю.

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