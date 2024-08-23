- Верди отклонил предложение о докерах, вовлеченных в коллективный трудовой спор

В ходе продолжающегося спора о зарплате между морскими портами и профсоюзом Verdi пока не достигнуто соглашение. Как объявил Verdi, коллективный орган профсоюза, состоящий из работников соответствующих предприятий, проголосовал за продолжение переговоров. Первоначальные опросы показали, что большинство членов Verdi, работающих в портах, выступают против текущего предложения работодателя. Переговоры ведутся в Гамбурге, Бремене и Нижней Саксонии.

"Начальные предложения работодателя на переговорах вызвали недовольство среди работников", - заявила переговорщик Verdi Марин Ульбрих, как сообщается. Профсоюз призывает Ассоциацию центральных немецких морских портов (ZDS) улучшить свое предложение.

Переговоры о зарплате начались в мае и затрагивают около 11 000 сотрудников. В портах Гамбурга, Бремерхафена, Бремена, Вильгельмсхафена, Эмдена и Бреке уже состоялись предупредительные забастовки.

Verdi добивается увеличения почасовой зарплаты на три евро

Профсоюз выступает за повышение почасовой зарплаты на три евро с 1 июня с повышением сменных надбавок. Соглашение должно действовать в течение 12 месяцев.

Недавно ZDS представил два предложения, в том числе компенсацию инфляции в размере 1000 евро и повышение почасовой зарплаты на 0,95 евро с января, оба с 12-месячным сроком. Также планировалось увеличить сменные надбавки и оплату за выходные дни.

Если спор о зарплате с Verdi приведет к длительным забастовкам, тарифы на импортируемые товары могут повлиять на морские порты. Если требование профсоюза о повышении почасовой зарплаты на три евро не будет удовлетворено, порты могут потребовать компенсацию в виде более высоких тарифов.

Несмотря на недавние предложения ZDS, включающие компенсацию инфляции и повышение зарплаты, Verdi продолжает настаивать на беспошлинных переговорах, подчеркивая важность зарплат и льгот работников для предотвращения возможных тарифных санкций.

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