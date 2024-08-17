- Вента соглашается на реорганизацию с кредиторами

Батарейный производитель Varta, испытывающий трудности, якобы заключил сделку с ключевыми финансистами и кредиторами в отношении плана реорганизации. Цель состоит в существенном снижении долговой нагрузки компании и обеспечении возобновленного притока наличности, заявил Varta в Элвангене. Сделка предусматривает включение компании, контролируемой значительным акционером Varta Михаэлем Тойнером (MT InvestCo), и инвестиционной компании Porsche в качестве новых акционеров. План реорганизации гарантирует финансирование для Varta AG до конца 2027 года.

Планируемая реструктуризация долга и пролонгация кредитов, как ожидается, снизят долг с нынешних 485 миллионов евро до примерно 200 миллионов евро. В результате MT InvestCo и инвестиционная компания Porsche инвестируют в совокупности 60 миллионов евро в свежий капитал и получат новые акции Varta в качестве компенсации.

Ранее Porsche заявлял о своем намерении приобрести контрольный пакет в дочерней компании Varta V4Drive Battery. Также было заявлено, что Porsche готова внести свой вклад в финансовую реорганизацию Varta AG вместе с другими партнерами, с инвестицией в размере 30 миллионов евро.

План финансовой реорганизации Varta включает участие немецкой инвестиционной компании Porsche. Новые акционеры, в том числе компания, контролируемая Михаэлем Тойнером, и инвестиционная компания Porsche, будут поддерживать Varta AG финансово до конца 2027 года.

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