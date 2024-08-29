Венесуэла рассматривает конфликт на Украине как "стратегическую возможность" в геополитическом плане.

Несмотря на изобилие нефтяных ресурсов, Венесуэла в настоящее время столкнулась с серьезным кризисом. Президент Мадуро, находящийся у власти более десяти лет, подвергается широкой критике за плохое управление делами страны. Его последнее переизбрание, в результате которого он был объявлен победителем с 51% голосов, вызывает серьезные споры и оспаривается оппозицией более чем за месяц после выборов.

Результаты выборов, официально объявленные правительственным избирательным органом, встретили скептицизм со стороны оппозиции, которой не были предоставлены подробные данные о голосовании. Оппозиция продолжает требовать отставки Мадуро через мирные протесты и международное вмешательство.

Мauro Toldo, финансовый эксперт в Dekabank, в течение многих лет следит за действиями Мадуро. Он описывает экономические политики Мадуро как эгоистичные, заявляя: "Мои друзья получают что-то, а остальные - ничего". Toldo считает, что экономика страны, когда-то процветавшая, теперь является лишь тенью былого величия.

Венесуэла находится в затяжном экономическом кризисе более десяти лет, с периодами жестокой нехватки, например, когда люди не могли найти бензин. Экономика страны сейчас показывает признаки восстановления, в том числе благодаря спросу на венесуэльскую нефть после войны в Украине. Этот спрос исходит не только от традиционных партнеров Венесуэлы, но и от западных стран, по словам Sabine Kurtenbach, эксперта по Венесуэле в Институте GIGA в Гамбурге.

Kurtenbach считает, что переход к возобновляемым источникам энергии может служить эффективным противовесом автократическим правителям, власть которых основана на нефти или ископаемом топливе.

В новом выпуске подкаста ведущая Andrea Sellmann обсуждает отношения между Венесуэлой и Россией, роль поставок вооружений и участие Германии с Sabine Kurtenbach и Mauro Toldo. Они рассматривают будущее Венесуэлы, шансы оппозиции сместить Мадуро и влияние экономического кризиса на народ страны.

Kurtenbach является и.о. президента Института GIGA в Гамбурге, где исследует насилие и социальные перемены, в том числе случай Венесуэлы. Toldo, в свою очередь, возглавляет отдел развивающихся рынков в Dekabank и отвечает за анализ рисков страны. Он особенно заинтересован в Венесуэле из-за своего венесуэльского происхождения.

Экономический кризис в Венесуэле, длящийся более десяти лет, привел к периодам жестокой нехватки, например, к отсутствию доступа к бензину для многих жителей. Несмотря на рост спроса на венесуэльскую нефть после войны в Украине, экономика страны, когда-то процветавшая, все еще страдает под эгоистичными экономическими политиками Мадуро.

Читайте также: