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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкое пресс-агентство

Вендт утверждал, что Альтернатива для Германии (AfD) не требует нового общественного восприятия.

Хотя АФД одержал победы на выборах в Ландтаг Саксонии, он не восстановил своё доминирующее положение. С другой стороны, некоторые видные члены партии АФД выражают иное мнение.

 and  Carmen Simpson
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С точки зрения социал-политического аналитика Андре Вентда, АФД не требует нового начала.
С точки зрения социал-политического аналитика Андре Вентда, АФД не требует нового начала.

- Вендт утверждал, что Альтернатива для Германии (AfD) не требует нового общественного восприятия.

Альтернатива для Германии (АфД) не нуждается в изменении своего имиджа для привлечения большего числа избирателей, считает эксперт по социальной политике Андре Вендт. "Я не думаю, что нам нужно полировать свой имидж. Нам нужна твердая позиция. Это необходимо, чтобы взбодрить людей и напомнить политике, что так продолжаться не может", - объяснил Вендт агентству "Дойче Прессе-Агентур". 52-летний Вендт в предыдущем сроке занимал пост заместителя президента ландтага.

Саксонское отделение АфД классифицируется конституционной защитой как подтвержденное правоэкстремистское предприятие. Руководство партии последовательно опровергает это классификацию и оспаривает ее в суде. На состоявшихся в воскресенье ландтаговых выборах АфД заняла второе место с 30,6%, уступив ХДС (31,9%). На европейских выборах в июне АфД удержалаUnion на безопасном расстоянии в 10 процентных пунктов.

Вендт часто сталкивается с вопросами о лидере фракции и партии в Тюрингии Бьёрне Хокке на информационных стендах АфД. Он объясняет, что Хокке "не нацист". "Он член партии и вносит положительный вклад в Тюрингии. Я не могу понять, почему он так демонизируется". Вендт также не может понять, почему организации или компании выступают против АфД: "Потому что мы также партия среднего класса. Мы критикуем заоблачные цены на энергию. Мы критикуем, как бюрократия душит многие компании. Поэтому я не могу понять, почему люди так яростно противятся АфД". Вендт назвал страхи перед иностранными квалифицированными рабочими при АфД-правлении необоснованными.

Одновременно он объяснил, что его партия не склонна к нерегулируемой массовой иммиграции. "Мы выступаем за регулируемую иммиграцию квалифицированных рабочих - если нам нужны квалифицированные рабочие. Сначала мы должны использовать свои собственные ресурсы. Если у нас все еще есть потребность, должна быть целенаправленная иммиграция".

Альтернатива для Германии (АфД) получила существенную поддержку на ландтаговых выборах, заняв второе место с 30,6%, как сообщает агентство "Дойче Прессе-Агентур". Несмотря на классификацию как правоэкстремистское предприятие конституционной защитой, руководство партии продолжает опровергать и оспаривать это классификацию.

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