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Велосипедщик нуждается в технике экстренного выздоровления

В автодорожном происшествии столкнулись автомобиль и мотоцикл, водитель мотоцикла получил тяжелые ранения и нуждается в экстренной реанимации.

 and  Michael Bootcampf
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Органы правопорядка вынуждены были неоднократно закрывать улицу Херраштрассе на длительные периоды...
Органы правопорядка вынуждены были неоднократно закрывать улицу Херраштрассе на длительные периоды для проведения спасательных операций.

- Велосипедщик нуждается в технике экстренного выздоровления

В результате происшествия на дорогах Берлин-Шарлоттенбург мотоциклист получил серьезные травмы. По данным полиции, вчера днем на улице Хайерштрассе, по направлению к улице Пишельсдорфер, произошло столкновение между автомобилем и мотоциклом.

25-летний водитель автомобиля, судя по всему, пытался сделать незаконный разворот через левый ряд, что привело к столкновению с мотоциклом, ехавшим следом. 61-летнего мотоциклиста выбросило на дорогу, он скользил по асфальту. Медицинские работники смогли восстановить его сердцебиение на месте, после чего он был доставлен в больницу. К счастью, водитель автомобиля не пострадал.

Участок Хайерштрассе между Scholzplatz и Пишельсдорфер-Штрассе был перекрыт в течение нескольких часов из-за спасательной операции. Полиция пока не сообщает подробностей о степени повреждений двух транспортных средств. Расследование причин этого инцидента продолжается.

Происшествие на Хайерштрассе привело к серьезным травмам мотоциклиста. К сожалению, подобные случаи происходят каждый год, подчеркивая необходимость более безопасных правил дорожного движения.

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