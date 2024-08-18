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Велосипедный магазин охвачен пламенем

Пожар на колесе обозрения охватывает фестиваль Рок-фестиваль вблизи Лейпцига. По меньшей мере, 23 человека получили травмы оператор колеса обозрения потрясен.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Причина инцидента остаётся невыясненной.
Причина инцидента остаётся невыясненной.

- Велосипедный магазин охвачен пламенем

Загорелся колесо обозрения на фестивале Highfield недалеко от Лейпцига, как сообщил оператор. "Мои сотрудники сказали мне, что в gondоле никого не было, когда начался пожар", - заявил Себастьян Ханнштайн из Бремена. Он был шокирован и без слов. "Моя семья управляет колесами обозрения уже много поколений. Такого случая раньше никогда не было", - подчеркнул он. По данным полиции, пострадали по крайней мере 23 человека.

Персонал оперативно среагировал, заметив пламя, сказал Ханнштайн. "Они увеличили скорость колеса обозрения, ускорив эвакуацию других gondол." Оператор не смог точно сказать, сколько человек находилось в других gondолах в момент начала пожара.

Пожар начался в одной из gondол колеса обозрения около 9:00 вечера в субботу и распространился на другую. Расследование все еще продолжается, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего. По крайней мере 23 человека получили ранения - четверо получили ожоги, и один пострадал от падения. Другие пострадавшие, в том числе сотрудники первой помощи и по крайней мере четыре полицейских, были осмотрены в больнице на предмет отравления дымом.

По словам оператора, колесо обозрения высотой 38 метров вмещает 24 gondолы. "Машина семилетняя. Для колеса обозрения это не возраст. У меня есть одно, которому тридцать лет." Он воздержался от спекуляций о возможной причине. На следующий день специалист-пиротехник из полиции прибыл на место и начал расследование.

Ханнштайн выразил удивление, сказав: "Учитывая историю моей семьи с колесами обозрения, такого случая раньше никогда не было во время нашего управления". Кроме того, в свете инцидента многие фестивали могут пересмотреть свои меры безопасности для аттракционов.

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