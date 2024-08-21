Велосипедисты, выступающие за общество, стремятся доминировать над мотоциклами Harley-Davidson

Покупка мотоцикла Harley-Davidson означает для клиентов больше, чем просто транспортное средство. Они становятся частью сообщества и принимают американский образ жизни. Некоторые воспринимают попытку немца ввести в компанию политическую корректность и защиту окружающей среды как "левую экстремизм" и предательство.

Для сторонников правых сил это триумф над "левым планом", который пытался сделать знаковый американский мотоциклетный бренд и символ американской культуры "просвещенным" и "зеленым". После недель демонстраций и инициатив бойкота традиционная компания теперь отказывается от всех своих политик и мероприятий DEI. DEI представляет собой разнообразие, равенство и включение, и многие компании продвигают равные возможности для женщин или избегают исключения сексуальных меньшинств.

Правая сторона давно выступает против компаний, выражающих мнения по социальным вопросам, таким как расизм и гендерное равенство, будь то в внутренних политиках или в рекламе. Культурная борьба, возглавляемая консервативными кругами в США против всего, что противоречит их представлениям о семье, патриотизме или свободе, распространилась на экономику. Например, в прошлом году пиво Bud Light подверглось кампании бойкота после запуска рекламной кампании с транссексуальным Influencer.

В последнее время правые группы явно целенаправленно нацелились на политики DEI, принятые различными американскими компаниями. Активисты посещали годовые собрания, требуя изменения социальной позиции руководства как акционеров. Из-за сильной связи между в основном мужской, белой и высококонсервативной "мото" и их Харлеями эта культурная борьба внутри компании была особенно напряженной.

Мы Вас Ненавидим

Генеральный директор Harley-Davidson, немец Йохен Цейтц, был представлен как враг. В вирусном видео, широко распространенном в X и TikTok, бородатый мотоциклист в кожаной куртке и обязательном красном бандане критикует "менеджера обуви" и "европейского подражателя" Цейтца, который "никак не представляет американское мотоциклетное сообщество". Ранее Цейтц возглавлял Puma в Германии и занимал пост топ-менеджера во французской роскошной группе Kering. Раздраженный поклонник Harley перечисляет амбиции Цейтца "полностью перевести компанию на зеленый" и в конечном итоге отказаться от двигателей внутреннего сгорания как одни из самых серьезных проступков Цейтца. "Этот парень нас ненавидит и нашу культуру", - заявляет взволнованный мотоциклист.

Другие горячие темы в правых кругах включали поддержку Harley-Davidson ЛГБТ-мероприятий или обвинения в том, что сотрудников принуждают посещать тренинги по разнообразию. В соответствии с заявлением от понедельника, больше ничего из этого не произойдет в Harley-Davidson. Спонсорство будет сосредоточено исключительно на "верной мотоциклетной ездящей общине, службах экстренной помощи, солдатах и ветеранах".

Harley-Davidson не первая компания, уступившая давлению правых. Недавно сельскохозяйственный производитель оборудования John Deere, еще один американский традиционный бренд с в основном консервативной клиентской базой, также отозвал свои политики DEI. Консервативный активист Робби Старбак, который возглавлял кампании против обеих компаний, празднует изменение политики Harley-Davidson как "победу нашего движения". Можно ожидать дальнейших кампаний против других компаний. "Мы не остановимся", - пишет Старбак в X.

В разгар этой kontroversii многие клиенты Harley-Davidson в США восприняли усилия Йохена Цейтца по введению политик DEI как угрозу своим ценностям и образу жизни. В результате они яростно противились этим изменениям и требовали возвращения к традиционным ценностям компании.

В течение этого периода США наблюдали рост правой активизма против компаний, которые, казалось бы, отклонялись от традиционных американских ценностей, с Harley-Davidson, ставшей одним из самых ярких примеров.

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