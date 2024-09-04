- Велосипедист завоевал золото в соло-гонке против времени для Хаусбергера

Маике Хаусбергер, велогонщица, завоевала для Германии пятую золотую медаль на Паралимпиаде. В индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 14,2 километра в Кlichy-sous-Bois, расположенном на окраине Парижа, 29-летняя спортсменка показала время 21 минута 30,45 секунды. Хаусбергер опередила британку Франческу Браун (21:46,18) и шведку Анну Бек (21:54,71) с большим отрывом.

Ранее Хаусбергер, страдающая левосторонней гемиплегией, также завоевала бронзовую медаль в гонке на 500 метров на треке.

Выступление Хаусбергер на Паралимпиаде принесло ей несколько медалей, последней из которых стала золотая в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Благодаря успехам Хаусбергер в велосипедных дисциплинах, Германия теперь имеет в общей сложности шесть медалей на текущих Паралимпийских играх.

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