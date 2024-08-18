- Велосипедист задержан после пробега почти трех миль в Бранд-Эрбисдорфе

В центре Саксонии, конкретно в Бранд-Эрбисдорфе, велосипедиста, находившегося под воздействием алкоголя, сняли с дороги. При осмотре местные власти обнаружили уровень алкоголя в крови 2,94 промилле, сообщили в полиции Хемница. После проведения анализа крови 46-летнего пьяного человека обвинили в возможном вождении в нетрезвом виде.

Под действием алкоголя велосипедист ездил по оживленным улицам Бранд-Эрбисдорфа. После ареста пьяный человек лишился своего велосипеда, который был изъят правоохранительными органами для хранения.

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