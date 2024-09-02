- Велосипедист в Верхней Баварии погиб после внезапного краха.

В субботу велосипедист потерял сознание в Верхней Баварии и скончался несмотря на попытки спасти его. 56-летний мужчина преодолевал крутой участок трассы возле Schneitzlreuth (часть Берхтесгаденской земли), как сообщил представитель Баварского Красного Креста.

Его товарищ поездки уехал вперед и вернулся, когда мужчина отстал. Найдя его, этот человек вызвал службу спасения. Сообщается, что в операции по спасению участвовали вертолет и 24 горных спасателя.

Предварительные осмотры указывают на то, что мужчина из округа Альтенеттинг страдал от серьезного внутреннего заболевания. Человек, обнаруживший мужчину, получил помощь от команды кризисной интервенции горных спасателей.

К сожалению, операция по спасению оказалась безуспешной из-за серьезного внутреннего состояния мужчины, что привело к трагическому исходу. Новость о смерти велосипедиста потрясла тесное сообщество велосипедистов в Верхней Баварии.

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