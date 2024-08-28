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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Велосипедист тяжело ранен в результате аварии с участием грузовика

В районе Гавеланд авария - велосипедист получили тяжёлые травмы после столкновения с грузовиком. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
При аварии велосипедист получил серьезные травмы при столкновении с грузовиком в Фалькензее,...
При аварии велосипедист получил серьезные травмы при столкновении с грузовиком в Фалькензее, потребовавшие госпитализацию.

- Велосипедист тяжело ранен в результате аварии с участием грузовика

Водитель велосипеда пострадал в серьезном происшествии в Фалькензее (район Хафельланд)

По предварительным данным полиции, велосипедист попал в тяжелую аварию в Фалькензее около 10 утра. Велосипедист ехал через перекресток, когда ему навстречу повернул грузовик, который, как оказалось, не заметил водитель грузовика.

Велосипедист был серьезно травмирован, когда его затянуло под грузовик. Спасательные службы затем доставили пострадавшего в ближайший медицинский центр.

Место происшествия остается перекрытым для уборки. В настоящее время подробности о лицах, вовлеченных в инцидент, и самом инциденте остаются неясными.

Полиция расследует обстоятельства, приведшие к аварии велосипедиста. Офицер Смит из местного участка сказал, что они ищут свидетелей, которые могли видеть инцидент.

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