- Велосипедист сталкивается с столкновением пешехода, в результате чего обе стороны получают травмы.

В центре Берлина-Кёпеник велосипедист столкнулся с 81-летним пешеходом. Пожилой мужчина получил серьезные травмы, в то время как 17-летний велосипедист отделался незначительными ушибами в субботнем инциденте, как сообщает полиция Берлина. Подросток ехал по велодорожке на Bahnhofstraße, когда пожилой человек вышел на велодорожку на остановке трамвая, что привело к несчастному случаю.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу роста дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых пользователей дорог после инцидента в Берлине-Кёпенике. Несмотря на столкновение, полиция Берлина призывает велосипедистов и пешеходов продолжать использовать общественные пространства ответственно.

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