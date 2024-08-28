Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Велосипедист пострадал от падения - пассажир сбил велосипед

Помощь пострадавшему в ДТП обычно считается необходимой. Однако в Кливленде неизвестный человек проявляет противоположное поведение: он крадет велосипед у сбитого велосипедиста.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Велосипедист пострадал от падения - пассажир сбил велосипед

Неизвестный проигнорировал пожилого велосипедиста 65 лет, лежащего на земле после аварии, и вместо этого украл его электросамокат. Это преступление произошло, когда пожилой велосипедист не был виноват в своей аварии, оставив его беззащитным на земле. Авторитеты в Клеве, рядом с голландской границей, зарегистрировали этот инцидент утром.

Подозрительный человек, замеченный на своем велосипеде, ненадолго поговорил с жертвой, прежде чем прикрепить сумки от своего велосипеда к электросамокату пожилого человека и уехать. Он беззаботно бросил свой велосипед на месте происшествия. Пожилой человек eventually вызвал службу спасения, как сообщается полицией. Его доставили в больницу. Расследование продолжается, с акцентом на обвинения в краже и пренебрежении помощью.

Акт кражи электросамоката пожилого велосипедиста можно квалифицировать как серьезное [преступление]. Несмотря на беззащитное состояние жертвы, подозреваемый не проявил никакой заботы и просто уехал на украденном [велосипеде].

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.
Спорт

Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.

На Открытом чемпионате США Александр Зверев без труда выполняет второе обязательное задание при температуре более 30 градусов, внезапно приведя немецкий теннис в третий раунд.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
После инцидента в Мёрсе в вторник произошли очевидно смертельные полицейские съемки в...
Панорама

Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене.

- Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене. В враждебной стычке в Реклингхаузене подозреваемый в нападении с ножом был смертельно ранен полицией. По предварительным данным, 33-летний мужчина создавал беспорядки в жилом комплексе в среду вечером, как сообщили полиция Дортмунда и прокуратура Bochum. Свидетели утверждали, что он был вооружен ножом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно