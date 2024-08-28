- Велосипедист пострадал от падения - пассажир сбил велосипед

Неизвестный проигнорировал пожилого велосипедиста 65 лет, лежащего на земле после аварии, и вместо этого украл его электросамокат. Это преступление произошло, когда пожилой велосипедист не был виноват в своей аварии, оставив его беззащитным на земле. Авторитеты в Клеве, рядом с голландской границей, зарегистрировали этот инцидент утром.

Подозрительный человек, замеченный на своем велосипеде, ненадолго поговорил с жертвой, прежде чем прикрепить сумки от своего велосипеда к электросамокату пожилого человека и уехать. Он беззаботно бросил свой велосипед на месте происшествия. Пожилой человек eventually вызвал службу спасения, как сообщается полицией. Его доставили в больницу. Расследование продолжается, с акцентом на обвинения в краже и пренебрежении помощью.

Акт кражи электросамоката пожилого велосипедиста можно квалифицировать как серьезное [преступление]. Несмотря на беззащитное состояние жертвы, подозреваемый не проявил никакой заботы и просто уехал на украденном [велосипеде].

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