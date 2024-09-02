- Велосипедист попал в аварию, в результате которой упало дерево, и получил легкие повреждения

Во время шторма огромное дерево рухнуло на велосипедиста в Бергиш-Гладбахе. К счастью для велосипедиста, он получил незначительные травмы, как сообщалось в вечернем объявлении пожарной службы. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что велосипедист уже освобожден прохожими. Его отвезли в местную больницу. К сожалению, велосипед велосипедиста и фонарь на улице не пострадали так же хорошо - гигантская плакучая ива раздавила их в пух и прах.

Из-за значительного размера дерева дорога, на которой произошло это происшествие, была временно закрыта на высоте выхода из туннеля. Примерно через два часа после инцидента, около заката, пожарная служба якобы завершила распилку и уборку, позволив улице вновь открыться.

Как будто одного этого происшествия было недостаточно, различные чрезвычайные ситуации разбросаны по Бергиш-Гладбаху из-за грозы. К 8:30 вечера пожарная служба зарегистрировала шесть случаев затопления, четыре упавших дерева и срабатывание системы пожарной сигнализации, вызванное затоплением в коммерческом заведении.

Шторм усилился, превратившись в ураган, причиняя дальнейшее разрушение в Бергиш-Гладбахе. Несмотря на ураган, пожарная служба смогла завершить уборку и открыть дорогу к 10 вечера.

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