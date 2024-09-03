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Федеральные земли ГерманииНовостиОпасно для жизни

Велосипедист погружается в водяную глубину на восемь метров, столкнувшись с критическими обстоятельствами.

Самоходный тридцативосьмилетний индивид падает с стены на велосипеде.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Велосипедист получил серьезные травмы в результате падения
Велосипедист получил серьезные травмы в результате падения

- Велосипедист погружается в водяную глубину на восемь метров, столкнувшись с критическими обстоятельствами.

В Ольсберге, расположенном в Верхнем районе Зauerланда, мотоциклист упал с поразительной высоты в восемь метров, получив серьезные травмы. 39-летний молодой человек потерял управление мотоциклом после резкого левого поворота, врезался в скалистый утес и затем перелетел через 40-сантиметровый барьер на противоположную сторону дороги, как сообщают пожарные. Его извлекли из берега реки с помощью специальной носилки, оказали медицинскую помощь в машине скорой помощи и затем доставили вертолетом в специализированную больницу в Дортмунде. В операции по спасению приняли участие многочисленные сотрудники экстренных служб и местные волонтеры.

Упасть с высоты восьми метров было опасно для жизни из-за серьезных травм мотоциклиста. По прибытии в специализированную больницу в Дортмунде медицинская команда столкнулась с угрозой для жизни, пытаясь стабилизировать мотоциклиста.

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