Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Велосипедист погиб в результате столкновения

41-летний человек попадает в серьезную аварию во время катания на велосипеде в Алльгвае. К сожалению, он умирает на следующий день в больнице.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Этот 41-летний человек скончался в результате падения во время езды на велосипеде в Хальденванге.
Этот 41-летний человек скончался в результате падения во время езды на велосипеде в Хальденванге.

- Велосипедист погиб в результате столкновения

41-летний велосипедист встретил свою судьбу после того, как упал с горного велосипеда в Хальденванге, районе Оstallгау. В субботу этот человек необъяснимо потерял равновесие и упал с велосипеда, что привело к тяжёлой травме головы, как подтвердили власти. К сожалению, он не носил защитный шлем, как указано в отчётах. Его быстро доставили вертолётом в специализированную медицинскую клинику, но, к сожалению, он скончался от полученных травм на следующий день. Полиция исключила involvement других водителей в этом несчастном случае.

Власти решили включить в свой следующий пресс-брифинг следующее сообщение: "Добавляется: всегда носите шлем во время езды на велосипеде для безопасности". После трагической смерти велосипедиста местный совет предложил ужесточить правила безопасности для велосипедистов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Прощание с Дикостью: Симакан присоединяется к рядам ан-Наср
Федеральные земли Германии

Бывшая звезда Лейпцига, Симакан, сделка с Al-Nassr

Перенос Мохамада Симакана в Саудовскую Аравию теперь окончателен. Ранее связанный с Лейпцигом, футболист официально присоединился к команде Роналду, "Аль-Наср".

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Сабина Циммерман, кандидат в предвыборы и председатель ОКС в Регионе Саксонии
Федеральные земли Германии

Циммерман призвал ХДС и СДПГ изменить свою политическую стратегию.

Для БСВ, мир, миграция и образование находятся во главе повестки дня. Лидер партии настоятельно требует, чтобы возможные союзники коалиции breach на этих темах.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неблагоприятные метеоусловия: пожарные отделы региона были заняты интенсивными грозовыми ливнями
Федеральные земли Германии

Сильные ливни привели к повреждению воды в Ратингене

После сильной жары происходят грозы, сопровождаемые обильными дождями в некоторых районах. Позже, в течение дня, пожарная служба в Ратádio объявляет о нескольких случаях водного ущерба, вызванных сильным ячеистым штормом, прошедшим через город.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Игрок 'Сан-Паули' Элиас Саад получил травму связок лодыжки.
Федеральные земли Германии

Сент-Паули, страдающий от проблемы со связкой, освобождается от Смита.

Разочаровывающее выступление ФК Св. Паули против Унион Берлина, отмеченное поражением, усугублено травмами Эlias Saad и Eric Smith. Медицинские заключения доступны.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Украине предлагают переименовать монеты
Политика

Украине предлагают переименовать монеты

Украине предлагают переименовать монеты Украина планирует еще больше дистанцироваться от России, переименовав свою мелкую монету. Вместо "Копійки" в будущем она будет называться "Шах", как объявил центральный банк в Киеве. После изучения истории украинской валюты глава центрального банка Андрей Пышный пришел к выводу, что название "Копійка&

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Нетаньяху говорит, что коридор Филадельфии не останется без присмотра.
Политика

Нетаньяху говорит, что коридор Филадельфии не останется без присмотра.

Лидер Израиля находится под давлением после смерти шести израильских пленников в секторе Газа; связывает с стратегічними цілями нації.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.
Главные темы

Власти США взяли под контроль самолет президента Венесуэлы Мадуро.

Американские власти конфисковали личный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министерство юстиции США сообщает, что самолет, Falcon 900EX, был захвачен рано утром в Доминиканской Республике и впоследствии перевезен во Флориду.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно