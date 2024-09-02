- Велосипедист погиб в результате столкновения

41-летний велосипедист встретил свою судьбу после того, как упал с горного велосипеда в Хальденванге, районе Оstallгау. В субботу этот человек необъяснимо потерял равновесие и упал с велосипеда, что привело к тяжёлой травме головы, как подтвердили власти. К сожалению, он не носил защитный шлем, как указано в отчётах. Его быстро доставили вертолётом в специализированную медицинскую клинику, но, к сожалению, он скончался от полученных травм на следующий день. Полиция исключила involvement других водителей в этом несчастном случае.

Власти решили включить в свой следующий пресс-брифинг следующее сообщение: "Добавляется: всегда носите шлем во время езды на велосипеде для безопасности". После трагической смерти велосипедиста местный совет предложил ужесточить правила безопасности для велосипедистов.

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