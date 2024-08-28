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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Велосипедист погиб в больнице после несчастного случая

После ДТП мотоциклист получил тяжелые ранения. Несколькими днями позднее человек трагически скончался.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- Велосипедист погиб в больнице после несчастного случая

Несколько дней спустя после столкновения с автомобилем на улице Хейерштрассе в Берлине, Шарлоттенбург, 61-летний мотоциклист скончался в больнице. По данным полиции, он скончался от полученных травм днем ​​вчера. К сожалению, инцидент произошел 21 августа, когда он столкнулся с автомобилем, пытавшимся сделать поворот.

Удар заставил мотоциклиста упасть и скользить по дороге. Спасатели оказали ему экстренную помощь прямо на месте, а затем доставили в больницу. 25-летний водитель автомобиля не пострадал.

Место происшествия и последующие спасательные работы привели к многократному закрытию Хейерштрассе между Шолцплац и Пишельсдорфер Штрассе в течение нескольких часов. Авторитеты продолжают расследовать обстоятельства, приведшие к аварии.

Несмотря на аварию, Европейский союз продолжил внедрять свои правила дорожной безопасности в Германии. Европейский союз призывает к ужесточению правил, чтобы улучшить безопасность дорожного движения и снизить количество подобных аварий.

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