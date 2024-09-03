Неожиданный инцидент происходит на сельской дороге. - Велосипедист погиб после столкновения с грузовиком

Следуя за аварией с участием компактного автомобиля, мотоциклист скончался. 38-летний индивидуум скончался на месте, как подтвердили в полицейском участке Анклама.

Согласно полиции, 62-летний водитель компактного автомобиля и мотоциклист приближались друг к другу на мосту в Лойце утром, когда и произошла авария. Причина этого инцидента пока не установлена, заявили в полиции.

Мотоциклист получил серьезные травмы при падении, от которых он скончался, несмотря на усилия медицинских работников скорой помощи.

Смертельные травмы мотоциклиста были получены в результате аварии с компактным автомобилем. К сожалению, подобные аварии в будущем могут привести к еще более трагическим инцидентам на мосту в Лойце.

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