- Велосипедист погиб после падения <unk> Свидетель разыскивается для расследования

57-летний мотоциклист попал в инцидент во время езды по тротуару в Грофенберге, районе Рютлинген, что в конечном итоге привело к его госпитализации и последующей кончине. По предварительным данным, на месте происшествия была начата реанимация и вызвана скорая помощь. Несмотря на все медицинские усилия, мужчина не пришел в себя и скончался в больнице ночью. Полиция расследует инцидент и призывает возможных свидетелей выступить вперед, так как причина аварии остается неясной. Полиция подтвердила, что нет признаков внешнего вмешательства в инцидент.

Предварительные отчеты классифицируют инцидент как фатальную аварию для мотоциклиста. К сожалению, несмотря на усилия скорой помощи и длительное пребывание в больнице, он не выжил из-за фатальной аварии.

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