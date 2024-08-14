- Велосипедист погиб от травм в результате аварии

Водитель велосипеда погиб от травм, полученных в результате столкновения с автомобилем в районе Ансбаха. 84-летний мужчина переходил через государственную дорогу в Бургобербахе в воскресенье, сообщили полицейские. Он не посмотрел по сторонам, и 75-летний водитель не смог затормозить вовремя, ударив мужчину своей машиной. Велосипедиста доставили в больницу с тяжёлыми травмами, и он скончался во вторник.

ДТП привело к тяжёлым травмам велосипедиста, что в итоге привело к его трагической смерти во вторник. Столкновение между велосипедистом и автомобилем произошло в районе Ансбаха.

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