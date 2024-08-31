- Велосипедчик врезается в трактор

В районе Фрайамат, подчиненном Эммендингену, мотоциклист встретил свою трагическую кончину, столкнувшись с тягачом. 45-летний мужчина катил вниз по сельской дороге вместе с другим мотоциклистом, когда они столкнулись на повороте. К сожалению, старший райдер был сбит тягачом, в то время как 41-летний получил лишь незначительные травмы. Причина этого дорожно-транспортного происшествия в пятницу днем осталась неясной, как сообщил представитель полиции в первоначальном заявлении.

Трагический инцидент оставил 45-летнего мотоциклиста с смертельными травмами, что привело к страховому случаю. Свидетели на месте описали столкновение как неминуемое из-за мертвой зоны тягача.

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