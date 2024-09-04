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Велогонщик Ван Аерт выдержал падение без перелома костей

После серьезного падения участие Вута ван Арта в Вуэльте неожиданно прервалось. Хотя бельгийский велогонщик избежал переломов, остается вопрос, успеет ли он восстановиться к Чемпионату мира?

 and  Anthony Ross
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- Велогонщик Ван Аерт выдержал падение без перелома костей

Ветеран Тур де Франс Вут ван Арт остался цел и невредим после Вуэльты, как сообщила его голландская команда, без переломов костей. Авария на 16-м этапе заставила бельгийского фаворита покинуть гонку после серьезной аварии. Его участие в чемпионате мира в Цюрихе все еще под вопросом.

После аварии на скользком спуске ван Арт страдал от сильной боли в колене, вызванной глубокой раной. После возвращения в Бельгию он сейчас сосредоточен на восстановлении от травм.

Любимый гонщик 17-го этапа

Этот год выдался трудным для девятикратного победителя этапов Тур де Франс. В марте он серьезно травмировался на "Дварсе дор Вландерен", что лишило его возможности участвовать в гонках, таких как Giro d'Italia. На этом годушнем Туре он дважды финишировал вторым, но не смог выиграть этап.

Перед аварией ван Арт впечатляюще лидировал в общем зачете, выступая в зеленой майке. Австралиец Кэден Гроувс считается фаворитом на победу в 17-м этапе (между Арнуэро и Сантандером) во вторник, этапе для спринтеров, учитывая его недавнее лидерство в общем зачете после ухода ван Арта. Этап протяженностью 141,5 км теперь является его любимой дистанцией.

Несмотря на трудный год, ван Арт показывал хорошие результаты в Испании, лидируя в общем зачете перед аварией. К сожалению, его шансы представлять Испанию на чемпионате мира могут быть затронуты из-за травм.

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