Велогонщик Погакакар стремится завоевать титул чемпиона мира

В заключительной части своего захватывающего сольного рывка Тадей Погаčar, знаменитый словенский велогонщик, выпустил руль и торжественно воздел руки к небу. С храбростью, агрессией и необъяснимой легкостью этот велогонщик-вундеркинд превратил борьбу на чемпионате мира против олимпийского чемпиона Ремко Эвенпуля в одноактное представление, подобное легендарному Эдди Мерксу. Погаčar завоевал свой первый титул чемпиона мира в сыром воскресенье в Цюрихе после изнурительного 51-километрового сольного рывка, завершив выдающийся год, включавший победы на Giro d'Italia и Тур де Франс.

"Я не могу поверить в то, что только что произошло. Может быть, это была опрометчивая атака, я не знаю, что у меня было на уме", - заявил ликующий Погаčar, который начал свою первую атаку за 100 километров до финиша: "Но в итоге все получилось. Было действительно сложно".

Погаčar присоединился к элитному клубу велогонщиков, в который входят Мерккс (1974) и Стивен Рош (1987), выигравшие "тройную корону велоспорта" в течение года, что включает победы в двух престижных многодневных гонках и титул чемпиона мира. Однако общая гонка, протяженностью 273,9 километра, была омрачена трагической гибелью швейцарской юниорки Мюриэль Фуррер. 18-летняя девушка получила смертельные травмы головы после аварии в лесном участке во время юниорской женской гонки в четверг и скончалась примерно через 24 часа. Погаčar и его товарищи почтили ее память минутой молчания перед стартом.

Немецкие велогонщики в роли поддержки

По прибытии на финишную прямую на площади Sechseläutenplatz, рядом с озером Цюрих, Погаčar сохранил преимущество в 34 секунды над австралийцем Беном О'Коннором. Бронзовую медаль получил отстраненный чемпион мира Матьё ван дер Пул из Нидерландов (+0:58). Эвенпуль финишировал пятым. Шесть немецких велогонщиков в основном выступали в роли поддержки. Симон Гешке, который завершит участие в чемпионате мира после этой гонки, был среди первой группы отбившихся велогонщиков в первый день. Позже в бой вступил Флориан Липовitsch, который финишировал седьмым на Вуэльте в Испании. Они мало повлияли на Погачара. Последний немецкий титул чемпиона мира был завоеван 58 лет назад, в 1966 году, Рудольфом Алтигом.

Погаčar начал день с невозмутимым видом. "Он был очень спокоен, даже проспал первый звонок будильника", - сообщила его партнерша Уршка Жигарт, которая финишировала 24-й в женской гонке накануне. Погаčar ожидал "трудной, долгой гонки". Эвенпуль, ехавший на роскошно украшенном велосипеде и в золотом шлеме, также демонстрировал расслабленное настроение и планировал "сохранить как можно больше энергии для финала". Однако спокойствие было нарушено через 100 километров гонки, когда Погаčar возглавил первую атаку и шокировал своих соперников. Погаčar и группа отбившихся, в которую входил Липовitsch, догнали лидеров, но вскоре оторвались от них. Давление на Эвенпуля и его товарищей возросло.

Погаčar уехал вперед со своим товарищем по команде UAE Emirates Павлом Сиваковым. Сиваков отстал за 51 километр до финиша, и Погаčar начал свой выдающийся сольный рывок. В погоне возник спор, и недовольный Эвенпуль жестикулировал с возмущением. Погаčar сохранял контроль, и его преимущество составляло всего несколько секунд.

Выдающееся выступление Погачара на чемпионате мира принесло ему еще один титул, добавив к победам на Giro d'Italia и Тур де Франс, и он стремился повторить достижения Мерккса и Роша. Однако в юниорской женской гонке трагедия: швейцарская юниорка Мюриэль Фуррер получила смертельные травмы после аварии во время гонки и скончалась, оставив своих товарищей и весь мир велоспорта в трауре.

После своего сольного рывка немецкие велогонщики в основном выступали в роли поддержки, с участием Симона Гешке и Флориана Липовitsch. Несмотря на их усилия, они не смогли бросить вызов доминированию Погачара, отражая сложный путь к возвращению немецкого титула чемпиона мира, который датируется 1966 годом с Рудольфом Алтигом.

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