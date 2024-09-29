Велогонщик-чудо проливает слезы на чемпионате мира

Антония Нидермайер, перспективная велосипедистка из Германии, начала Чемпионат мира как аутсайдер. К сожалению, она не показала своей лучшей формы. Заморозки взяли свое, но не только холод повлиял на нее. Трагическая смерть швейцарской велосипедистки Мюриэль Фурре также потрясла ее. На самой дорожке она не смогла сдержать слез.

Как сообщают ее товарищи по команде, Нидермайер расплакалась во время чемпионата и снова на финише. В интервью ZDF она призналась: "Это было в основном эмоционально. Это действительно меня потрясло".

Смерть Фурре также напомнила Нидермайер о своих прошлых трудностях. В прошлом году она упала во время Giro Donne из-за словенской велосипедистки Уршки Зигарт. Нидермайер упала лицом вперед, но избежала переломов. Услышав о несчастном случае Фурре, она снова вспомнила те болезненные воспоминания. "Когда я услышала, что она умерла, это было невыносимо. Это действительно меня потрясло", - сказала Нидермайер.

В течение всего гонки смерть Фурре не выходила у Нидермайер из головы. "Я была напугана все время из-за того, что произошло на этой неделе. Я ехала осторожно", - сказала она. В конце концов, она смогла финишировать 18-й и завоевать бронзу в категории U23.

Кроме того, Нидермайер пришлось иметь дело с холодом и непрерывным дождем. "Это было невероятно трудно и холодно с самого начала. Я едва могла взять бутылку или гель. В конце концов, я едва могла переключать передачи из-за своих холодных рук", - сказала она. Несмотря на сложные условия, она была довольна своим медальным результатом, выиграв бронзу и золото в юниорской категории, а также серебро в смешанной командной гонке.

Немецкая команда надеялась на медаль через Лайан Липперт. "Мы в основном сосредоточились на том, что Лайан могла бы достичь в элитной категории. Она была хорошо защищена на старте. Я сделала свою часть и затем переключила внимание на категорию U23", - сказала Нидермайер. Липперт едва не завоевала бронзу в спринте. Титул выиграла Лотте Копекки (Бельгия), за ней последовали Хлоя Дайгерт (США) и Элиса Лонго Боргини (Италия).

Несмотря на сложные погодные условия во время гонки, Нидермайер осталась страстной поклонницей спорта, часто цитируя его как источник силы и мотивации. Оглядываясь на свой путь, она признала: "Спорт научил меня стойкости и тому, как справляться с трудностями, что было решающим во время этой гонки".

Читайте также: