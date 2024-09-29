Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиСпортивные

Велогонщик-чудо проливает слезы на чемпионате мира

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

Велогонщик-чудо проливает слезы на чемпионате мира

Антония Нидермайер, перспективная велосипедистка из Германии, начала Чемпионат мира как аутсайдер. К сожалению, она не показала своей лучшей формы. Заморозки взяли свое, но не только холод повлиял на нее. Трагическая смерть швейцарской велосипедистки Мюриэль Фурре также потрясла ее. На самой дорожке она не смогла сдержать слез.

Как сообщают ее товарищи по команде, Нидермайер расплакалась во время чемпионата и снова на финише. В интервью ZDF она призналась: "Это было в основном эмоционально. Это действительно меня потрясло".

Смерть Фурре также напомнила Нидермайер о своих прошлых трудностях. В прошлом году она упала во время Giro Donne из-за словенской велосипедистки Уршки Зигарт. Нидермайер упала лицом вперед, но избежала переломов. Услышав о несчастном случае Фурре, она снова вспомнила те болезненные воспоминания. "Когда я услышала, что она умерла, это было невыносимо. Это действительно меня потрясло", - сказала Нидермайер.

В течение всего гонки смерть Фурре не выходила у Нидермайер из головы. "Я была напугана все время из-за того, что произошло на этой неделе. Я ехала осторожно", - сказала она. В конце концов, она смогла финишировать 18-й и завоевать бронзу в категории U23.

Кроме того, Нидермайер пришлось иметь дело с холодом и непрерывным дождем. "Это было невероятно трудно и холодно с самого начала. Я едва могла взять бутылку или гель. В конце концов, я едва могла переключать передачи из-за своих холодных рук", - сказала она. Несмотря на сложные условия, она была довольна своим медальным результатом, выиграв бронзу и золото в юниорской категории, а также серебро в смешанной командной гонке.

Немецкая команда надеялась на медаль через Лайан Липперт. "Мы в основном сосредоточились на том, что Лайан могла бы достичь в элитной категории. Она была хорошо защищена на старте. Я сделала свою часть и затем переключила внимание на категорию U23", - сказала Нидермайер. Липперт едва не завоевала бронзу в спринте. Титул выиграла Лотте Копекки (Бельгия), за ней последовали Хлоя Дайгерт (США) и Элиса Лонго Боргини (Италия).

Несмотря на сложные погодные условия во время гонки, Нидермайер осталась страстной поклонницей спорта, часто цитируя его как источник силы и мотивации. Оглядываясь на свой путь, она признала: "Спорт научил меня стойкости и тому, как справляться с трудностями, что было решающим во время этой гонки".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

несмотря на участие в четырех матчах в этом сезоне, приобретение Фулхэма за 50 миллионов фунтов...
Спорт

Исследуя вопрос, связанный с приобретением Баварией Мюнхен высокопрофильным трансферным приобретением, Палинха, и причину его низкой производительности во время его пребывания в клубе.

Исследуя вопрос, связанный с приобретением Баварией Мюнхен высокопрофильным трансферным приобретением, Палинха, и причину его низкой производительности во время его пребывания в клубе. Томас Тухель очень хотел подписать Жоао Палинья для "Баварии" в качестве "опорного полузащитника", но игрок появился год спустя и испытывал трудности под руководством преемника

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Во время соревнований чемпионата мира Нидермайер плачет.
Спорт

Во время соревнований чемпионата мира Нидермайер плачет.

Во время соревнований чемпионата мира Нидермайер плачет. Антония Нидермайер, многообещающий немецкий велогонщик, стартует на чемпионате мира в роли аутсайдера. Однако все идет не по плану. Холодная погода и недавняя трагедия со швейцарской велогонщицей Мюриэль Фюррер дают о себе знать. 21-летняя Нидермайер явно эмоциональна во время гонки, плачет на треке и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Красная волна Алабамы ликует после победы над бульдогами Джорджии.
Спорт

Главные события в футболе в субботу: Алабама одержала поразительную победу над Джорджией, Арч Мэннинг - за Техас

Четвёртые в рейтинге Crimson Tide из Алабамы добились одной из самых захватывающих побед в этом году в колледж-футболе, обыграв вторые в рейтинге Georgia Bulldogs со счётом 41:34, продемонстрировав восхитительную игру.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Палмер успешно забил свой четвертый гол в ворота Брайтона.
Спорт

В Премьер-лиге, Коул Палмер из "Челси" создает замечательный рекорд, забив удивительные четыре гола до половины пути.

В матче против Брайтона 4-2 в субботу Кол Bühler продемонстрировал выдающуюся индивидуальную игру, став первым игроком, забившим четыре гола в первой половине матча Премьер-лиги.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

несмотря на участие в четырех матчах в этом сезоне, приобретение Фулхэма за 50 миллионов фунтов...
Спорт

Исследуя вопрос, связанный с приобретением Баварией Мюнхен высокопрофильным трансферным приобретением, Палинха, и причину его низкой производительности во время его пребывания в клубе.

Исследуя вопрос, связанный с приобретением Баварией Мюнхен высокопрофильным трансферным приобретением, Палинха, и причину его низкой производительности во время его пребывания в клубе. Томас Тухель очень хотел подписать Жоао Палинья для "Баварии" в качестве "опорного полузащитника", но игрок появился год спустя и испытывал трудности под руководством преемника

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавнее, российские военные силы провели авиационные удары по Харьковской области.
Политика

14:56 Потенциал традиционного конфликта в Европе в течение пяти лет продемонстрирован во время немецких военных учений

14:56 Потенциал традиционного конфликта в Европе в течение пяти лет продемонстрирован во время немецких военных учений После завершения операции "Красная буря Альфа" немецкая военная сила обнародовала планы на продолжение в следующем году под названием "Красная буря Браво". Это трехдневное упражнение завершилось в субботу в порту

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Уменьшенная модель судна, которое, как считается, использовалось норвежскими жителями Гренландии...
Главные темы

Предки викингов плыли в сторону Арктики

Предки викингов плыли в сторону Арктики В Средние века бивни моржей были желанным товаром для торговли. Однако место, откуда торговцы получали этот товар, оставалось загадкой до недавнего времени. Новое исследование предполагает, что норманнские поселенцы, возможно, отправлялись так далеко, как Арктика Северной Америки, чтобы охотиться на моржей для этой цели. Исследование

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Фирма превращает "Девичью кожу Митоса" в коммерческое предприятие.
Панорама

Фирма превращает "Девичью кожу Митоса" в коммерческое предприятие.

Фирма превращает "Девичью кожу Митоса" в коммерческое предприятие. В многочисленных обществах девственность считается значимой добродетелью. Чтобы сохранить видимость, женщины прибегают к разным тактикам. Компания из Баден-Вюртемберга предлагает кровяные капсулы и искусственные девственные плевы в качестве решений. Спрос растет, но эти продукты вызывают споры. Большинство покупателей делают однократный заказ,

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно