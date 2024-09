- Велогонка знаменитости Вут ван Аерта остановилась из-за тяжелой аварии.

Тяжёлое падение и последующий отказ бельгийского велогонщика-сенсации Уота ван Арта доминировали на 16-м этапе Вуэльта Испании. В 29 лет велогонщик поскользнулся на мокрой дороге во время быстрого спуска, повредив правое колено. Стараясь вернуться в гонку на запасной велосипеде, он вскоре вынужден был остановиться и уйти в командный автомобиль с кровоточащим коленом. Участие ван Арта в чемпионате мира по шоссейным велогонкам, запланированном на 21-29 сентября в Цюрихе, остается неопределенным, Pending detailed examination.

Ранее, в конце марта, ван Арт врезался на высокой скорости во время полуклассики Дварс до Фландерен в Бельгии, сломав коленную чашечку, грудину и несколько ребер. Соперник Visma был вынужден пропустить Тур Фландрии и Париж-Рубе, а также Giro d'Italia.

Сложный 16-й этап, завершившийся горным финишем в Lagos de Covadonga после 181,5 километров, был победоносно завершен испанским гонщиком Марком Сольером. Австралиец Бен О'Коннор сохранил красную майку, сохранив лидерство в общем зачете. Однако лидерство словенского фаворита и звезды Приможа Роглича из немецкой команды Red Bull-Bora-hansgrohe над О'Коннором продолжало сокращаться, оставив Роглича всего в пяти секундах позади.

Между тем, товарищ по команде Роглича Флориан Липовиц сдал белую майку для лучшего молодого гонщика на этапе. 23-летний бывший биатлонист опустился на третье место в юниорском зачете, уступив лидерство испанцу Карлосу Родригесу и датчанину Маттиасу Скельмосу.

17-й этап стартует в среду, пролегая по маршруту длиной 141,5 километра от Арнуэро до Сантандера. Вуэльта завершится 8 сентября индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Мадриде.

Этот инцидент на 16-м этапе оказал значительное влияние на участие Уота ван Арта в чемпионате мира UCI. Несмотря на тяжелое падение, выступление ван Арта на Дварс до Фландерен earlier this year было equally challenging, так как он получил травмы, которые forced him to miss multiple races.

