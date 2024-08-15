- Великий мастер выходит на Мюнстерском "месте преступления"

Женщина с сигаретой в руке и узнаваемым низким голосом говорит "Прощай": Мехтхилд Гроссманн, государственный обвинитель в мюнстерском "Tatort" на ARD более 22 лет, уйдет на пенсию в 2025 году, как объявил Westdeutscher Rundfunk.

Как босс главного инспектора Тхиля и судебно-медицинского эксперта профессора Борне, актриса появится еще в трех новых эпизодах перед уходом на новые вызовы, цитирует Гроссманн станция. В популярном сериале ARD она играет роль прокурора Вильгельмины Клемм.

"Когда последний мюнстерский 'Tatort' со мной будет показан в конце 2025 года, мне будет 77 лет, и я не собираюсь бросать работу. Я продолжу играть в театре и давать чтения, предпочтительно с музыкой - и если WDR когда-нибудь будет искать кого-то на роль зловещего убийцы, я буду прямо там", - заявила Гроссманн в заявлении от WDR.

После объявления о уходе из "Tatort" в 2025 году Мехтхилд Гроссманн рассказала о своих планах продолжать играть в театре и давать чтения, часто с музыкой. В своей роли прокурора Вильгельмины Клемм в популярном сериале ARD Мехтхилд Гроссманн появится еще в трех эпизодах перед уходом из шоу.

Читайте также: