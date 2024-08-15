Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиМехтильд Гросманн

Великий мастер выходит на Мюнстерском "месте преступления"

Она играет общественного обвинителя, который всегда немного раздражен, в успешном ARD Tatort. В качестве босса Тьеля и Борне, она ставит их на место своим глубоким голосом. Это закончится в 2025 году.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- Великий мастер выходит на Мюнстерском "месте преступления"

Женщина с сигаретой в руке и узнаваемым низким голосом говорит "Прощай": Мехтхилд Гроссманн, государственный обвинитель в мюнстерском "Tatort" на ARD более 22 лет, уйдет на пенсию в 2025 году, как объявил Westdeutscher Rundfunk.

Как босс главного инспектора Тхиля и судебно-медицинского эксперта профессора Борне, актриса появится еще в трех новых эпизодах перед уходом на новые вызовы, цитирует Гроссманн станция. В популярном сериале ARD она играет роль прокурора Вильгельмины Клемм.

"Когда последний мюнстерский 'Tatort' со мной будет показан в конце 2025 года, мне будет 77 лет, и я не собираюсь бросать работу. Я продолжу играть в театре и давать чтения, предпочтительно с музыкой - и если WDR когда-нибудь будет искать кого-то на роль зловещего убийцы, я буду прямо там", - заявила Гроссманн в заявлении от WDR.

После объявления о уходе из "Tatort" в 2025 году Мехтхилд Гроссманн рассказала о своих планах продолжать играть в театре и давать чтения, часто с музыкой. В своей роли прокурора Вильгельмины Клемм в популярном сериале ARD Мехтхилд Гроссманн появится еще в трех эпизодах перед уходом из шоу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Власти перепроверяют качество воды возле участка Бундесвера
Панорама

Власти перепроверяют качество воды возле участка Бундесвера

В одном из водохранилищ в Северном Рейне-Вестфалии срезали забор. Власти предостерегают от употребления водопроводной воды. Армейская база в Меchernich также пострадала

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Кольцо, потерянное на ферме в Кентукки более 60 лет назад, наконец-то найдено (символическое...
Панорама

Потерянное обручальное кольцо найдено после 61 года на семейной ферме

- Потерянное обручальное кольцо найдено после 61 года на семейной ферме Гленн Грегори был женат всего два месяца, когда его обручальное кольцо пропало. Гленн и его любимая Барбара обменялись клятвами 27 августа 1963 года, и по возвращении с медового месяца они посадили дерево на семейной ферме в округе Хенри, Кентукки,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Оптимизм можно научиться
Панорама

Оптимизм можно научиться

Оптимизм можно научиться Если вы работаете в редакции новостей, весь мирский горепollow you. Вы не можете от него убежать: Трамп, Путин, Нетаньяху, природные катаклизмы, пропавшие дети, дорожные аварии, злые письма читателей. Так почему же мое стекло всегда наполовину полно? Что не помогает: Слушать "Всегда смотри на светлую сторону жизни&

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно