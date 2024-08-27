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Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
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- Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Председатель AfD Алиса Вайдель предложила "временное прекращение иммиграции и натурализации на срок не менее пяти лет". Если AfD придет к власти, границы будут охраняться и контролироваться, как она заявила на митинге AfD в Баутцене перед выборами в ландтаг Саксонии. Она устала от "бессмысленной болтовни" и "детского нытья" с тех пор, как в Солингене.

Во время предполагаемого исламистского нападения на городском фестивале в Солингене вечером в пятницу трое человек были убиты ножом, а восемь получили ранения от 26-летнего сирийского подозреваемого Иссы аль-Х., который сейчас находится в заключении. Федеральная прокуратура расследует его, в частности, по обвинению в убийстве и предполагаемой причастности к терроризму Исламского государства (ИГ).

Вайдель нарисовала мрачную картину положения Германии. Внутренняя безопасность ослабла, и происходят ежедневные "ножевые инциденты". AfD стремится прекратить "потеря контроля" и предотвратить "падение правительства". Необходим устойчивый пересмотр политики иммиграции и убежища, добавила она. Вайдель также критиковала политику в отношении коронавируса, заявив, что те, кто находится у власти, лгут. Она угрожала: "Те, кто отвечает, должны просить прощения на коленях". AfD будет предъявлять обвинения.

Вайдель, как и ее со-председатель Тино Чрупалла ранее, выразила оптимизм в отношении предстоящих выборов в ландтаги Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга. "Нам нужна вторая 1989", - сказала она, имея в виду падение восточногерманской ГДР. Если AfD придет к власти, "ошибочные политики" закончатся. "Мы хотим взять на себя ответственность".

Чрупалла выступал за смену политики в области энергетики в пользу бурого угля, ядерной энергии и российского газа. AfD предложила создать в бундестаге следственную комиссию по взрывам газопровода в Украине. Одновременно он обязался изменить политику в Саксонии, которую ведомство по охране конституции классифицировало как установленное правоэкстремистское предприятие. Для этого необходимо получить 35 процентов плюс Х процентов голосов в воскресенье.

Однако другие партии, в настоящее время представленные в ландтаге, отказались образовывать коалицию с AfD, оставив им нет реальных вариантов для получения власти.

По словам председателя AfD в Саксонии Йорга Урбана, цель состоит в том, чтобы выдать "красную карточку" ХДС в Свободном государстве. ХДС не является решением проблем, а их причиной, утверждал он.Citizens have finally woken up, and they will no longer be tricked into deep sleep. It's about a fundamental political change in direction. "AfD no longer wants to be in opposition. We aim to govern," Urban declared.

В Саксонии в воскресенье будут избраны новый ландтаг. В опросах ХДС и AfD вот уже несколько недель лидируют с равным количеством голосов.

Вайдель подчеркнула необходимость охраны и контроля границ, чтобы предотвратить дальнейшие "ножевые инциденты" и восстановить контроль, предложив временно приостановить иммиграцию и натурализацию. Если AfD придет к власти, они хотят пересмотреть политику иммиграции и убежища и реализовать устойчивое строительство безопасных границ.

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