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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

Вегнер выступает за последствия после инцидента с ножом в Солингене

После предполагаемого нападения в Золингене, якобы совершённого лицом, просящим убежище, мэр Берлина заявляет, что простые выражения сочувствия недостаточны. Calculate собирается принять определенные меры.

 and  Elizabeth Wells
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Усиленная внутренняя защита или Самозащита дома могут быть альтернативными фразами для "Внутренней безопасности". - Вегнер выступает за последствия после инцидента с ножом в Солингене

Вейгер, правящий мэр Берлина, призвал к действиям в сфере политики убежища и иммиграции после летального ножевого инцидента в Солингене, предположительно совершенного исламистом, в результате которого погибли трое. "Атака подчеркивает необходимость углубиться в корни и круги преступников в Германии и внести изменения", - сказал Вейгер, политик ХДС. "Сочувственные сообщения после атак недостаточно; федеральное правительство должно действовать".

Вейгер выступал за высылку лиц без права на убежище из Германии. "Мы должны защищать наши границы от нелегальной иммиграции, как уже месяцами просили 16 министров земель от федерального правительства".

Сенатор внутренних дел Ирис Шпрангер (СДПГ), Берлин, предложила расширить зоны, свободные от ножей и оружия, и усилить наблюдение в городе. "Нам нужны дополнительные зоны, свободные от ножей и оружия. Они посылают сильный сигнал потенциальным нападающим и увеличивают возможности полиции вмешаться", - объяснила Шпрангер.

Сенат Берлина планирует установить эти зоны через законодательство в местах, известных жестокими преступлениями, таких как Кройцберг Врангелькиц. "Это может распространиться и на другие криминогенные районы. В настоящее время мы сотрудничаем с полицией Берлина по этому вопросу", - добавила Шпрангер. Закон о безопасности и общественном порядке уже давно находится в стадии пересмотра.

Шпрангер также выразила заинтересованность в усилении видеонаблюдения в местах, склонных к преступлениям, с помощью ИИ. "Посмотрим, поможет ли это в идентификации преступников". Депортации преступников в Афганистан и Сирию больше не должны быть приостановлены Германией. Она также выступала за целенаправленные усиления контроля на границе.

26-летнего подозреваемого, сирийца, задержали для допроса после инцидента в Солингене, в результате которого трое погибли и восемь получили ранения, четверо - тяжелые.

Вейгер выразил глубокое сожаление по поводу действий предположительно исламистского преступника, которого должны были депортировать месяцами ранее. "Атака меня потрясла". Что касается Берлина, Вейгер сказал: "Обычно ножевые нападения совершают молодые мужчины с миграционным прошлым. Судебная система должна действовать последовательно, поскольку всем известно, что тот, кто наносит удары ножом, либо хочет убить, либо готов к смерти другого".

В ответ на ножевой инцидент в Солингене Вейгер подчеркнул важность выявления и решения глубоких проблем в немецком обществе, заявив: "Атака подчеркивает необходимость углубиться в корни и круги преступников в Германии и внести изменения". Кроме того, Вейгер предложил ужесточить контроль на границах для предотвращения нелегальной иммиграции, заявив: "Мы должны защищать наши границы от нелегальной иммиграции, как уже месяцами просили 16 министров земель от федерального правительства".

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