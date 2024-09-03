- Вегнер выражает, что Берлин не подходит для ненависти, провокации и изоляции.

Берлинский политик номер один, Кай Вегнер (ХДС), после выборов в ландтаг в воскресенье заявил, что Берлин — это не просто город, а глобальный центр, свободный от предрассудков, дискриминации и сегрегации. На открытом приеме в Сенате Вегнер сказал: "Берлин — город свободы, Берлин — город многообразия, Берлин — город демократии, города уважения". Он добавил: "Мы не нуждаемся в раздорах. Мы нуждаемся в гармонии — и я говорю это особенно после прошедшего воскресенья".

Берлин, сказал он, является единственным международным центром среди крупных городов Германии — Мюнхен, Франкфурт, Гамбург не могут сравниться. "Международность — наша сила, и мы должны еще больше подчеркивать это", — сказал Вегнер. Однако городской пейзаж Берлина не предназначен для размещения международных споров.

Среди приглашенных гостей был выживший в Холокосте Фридляйндер.

Вегнер, глава черно-красного сената Берлина, проводил свою вторую садовую вечеринку. Предполагалось, что на мероприятие придут около 4000 человек. Кроме сенаторов и бывших чиновников, среди гостей были такие известные личности, как федеральный министр труда Hubertus Heil (СДПГ), вице-президент бундестага Katrin Göring-Eckardt (Зеленые), артист Frank Zander и его сын Marcus, актриса Fritzi Haberlandt, рэпер Romano и серебряный медалист Олимпиады 2024 по стрельбе из лука Florian Unruh.

Вегнер почтительно отозвался об honorary берлинском гражданине и выжившем в Холокосте Margot Friedlaender (102), сказав: "Маргот Фридляйндер написала нечто, чему все мы должны следовать: просто будь человеком".

Что касается ситуации с каннабисом на садовой вечеринке, это ежегодное мероприятие, проходящее уже 22-й год, является постоянным социальным событием в Берлине. Оно служит платформой для сетей и обмена знаниями, с участием многих бизнесов, ассоциаций и инициатив. Меню включало берлинские блюда, такие как сосиски с карри и печеночный сыр, а также изысканные блюда, такие как телячий Tafelspitz, свекольный тартар и форель. Впервые появился шаурма-стан, но, по словам Сената, садовая вечеринка — это зона, свободная от каннабиса, с ограничениями для недавно легализованного наркотика.

На садовой вечеринке Сената ХДС, представленный Каем Вегнером, подчеркнул международный статус Берлина, сказав: "Международность — наша сила, и мы должны еще больше подчеркивать это". На том же мероприятии Вегнер почтительно отозвался о выжившем в Холокосте Фридляйндере, сказав: "Маргот Фридляйндер написала нечто, чему все мы должны следовать: просто будь человеком".

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