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Вегнер работает над тем, чтобы продвинуть административный пересмотр и финансовые корректировки.

Глава правительства Вернер совершает свой первый после отпуска визит в ратушу Берлина, за:# Smackheleting открытие летней пресс-конференции. Предполагается всестороннее исскуственное исследование его интересов и насущных проблем города.

 and  Mark Rodriguez
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Каи Вегнер высказывает стремления к улучшениям в муниципальных зданиях.
Каи Вегнер высказывает стремления к улучшениям в муниципальных зданиях.

- Вегнер работает над тем, чтобы продвинуть административный пересмотр и финансовые корректировки.

МЭР БЕРЛИНА КАЙ ВЕГНЕР ОБРАЩАЕТСЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЕ И ФИНАНСОВЫМ СОКРАЩЕНИЮ КАК К СВОИМ ГЛАВНЫМ ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫМ ПРИОРИТЕТАМ. Мэр Берлина Кай В. Вегнер определил административную реформу и сокращение бюджета в качестве своих основных целей после парламентского перерыва. По словам Вегнера, эти два вопроса станут его главным фокусом. Кроме того, он подчеркнул важность цифровизации городских услуг, таких как службы для граждан, как ключевой вторичный фокус.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА: Вегнер заявил: "Нам нужно добиться существенного прорыва в этом направлении". Его цель - установить устойчивую административную реформу, которая будет полезна для будущих поколений. Он стремится четко определить ответственность государства и районов, гарантируя ответственность и увеличение контроля на городском уровне. Однако для этого потребуется двух-thirds большинства в парламенте, которого у коалиции Вегнера нет. Он выразил благодарность "Зеленым" и "Левым" за их "конструктивное сотрудничество" в этом проекте.

БЮДЖЕТ: Вегнер сочёл сокращение бюджета необходимым, ссылаясь на необходимость сэкономить хотя бы три миллиарда евро к 2025 году. Он критиковал предыдущие администрации за перерасходы, когда годовой бюджет вырос с 25 до около 40 миллиардов евро с 2016 по 2024 год. Хотя некоторые расходы во время пандемии коронавируса были оправданы, Вегнер теперь стремится вернуться к уровням до пандемии.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИИ: Когда его спросили о потенциальных областях для экономии, Вегнер предложил подход без ограничений. Он указал на около 3000 консультативных служб, финансируемых в социальном секторе. Он предложил тщательно изучить эти службы, чтобы определить, какие из них являются необходимыми, эффективными и необходимыми, а какие могут быть устранены без значительного вреда для жителей Берлина.

ДОГОВОРЫ НА ПЕРЕВОЗКИ: Вегнер видит возможности для экономии в договорах на перевозки, предлагая, что субсидии для перевозчиков общественного пассажирского транспорта (ÖPNV) предлагают возможности для сокращения затрат без ущерба для качества.

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Вегнер приоритетно относится к расходам в областях, таких как внутренняя безопасность, образование и исследования. Он также подчеркивает необходимость дальнейших инвестиций в строительство школ и детских садов, а также жилья. Однако он признал, что для достижения этого потребуются меры по сокращению затрат.

ПРИВАТИЗАЦИИ: Вегнер отверг идею приватизации для увеличения доходов государства, заявив: "Не будет приватизации общественных проектов во время моего пребывания на посту мэра". Это включает в себя жилищный фонд государства, который Вегнер предложил расширить, чтобы получить больше влияния на рынок аренды.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ: Вегнер рассматривает предстоящую онлайн-регистрацию проживания, запускающуюся в середине октября, как значительный шаг в цифровизации служб для граждан. Он ожидает, что это перевернет расписание назначений, так как процедура регистрации и изменения адреса квартиры является одной из самых часто используемых услуг в Берлине. Он также упомянул цифровой регистрационный сертификат, введенный в 2023 году, и его 130 000 подач.

Эти цифровые инициативы могут значительно сократить нагрузку на муниципальные офисы и упростить получение назначений на другие услуги. Вегнер сожалел, что ситуация в муниципальных офисах по-прежнему неудовлетворительна, и иногда возникают более длительные сроки ожидания.

Он объявил, что Сенат работает над мерами для ускорения расписания назначений, нанимая более 100 дополнительных сотрудников и открывая новый муниципальный офис в Шпандау 4 сентября. Вегнер также предложил эксперимент по предоставлению услуг тем, у кого нет назначений в муниципальных офисах в определенные дни,although he did not specify when this would occur.

ЗОНЫ ЗАПРЕТА НА НОЖИ: Вегнер еще раз подчеркнул приверженность Сената борьбе с преступностью, связанной с ножами, путем установления зон запрета на ножи и усиления полицейского контроля. Он предложил, чтобы эти зоны могли быть установлены в районах с высоким уровнем преступности, а также на станциях S и U-Bahn. Вегнер подчеркнул важность эффективного применения полицией.

"Нам нужно четко обозначить, что ножи, независимо от их размера или остроты, не терпимы в Берлине", - сказал Вегнер. "Большинство жителей Берлина, которые носят ножи, делают это не для чистки яблок, а для других целей".

Вегнер во время дискуссии был спрошен: "- Какие области, по вашему мнению, предлагают наибольший потенциал для экономии денег в бюджете Берлина?" Он упомянул различные службы для изучения.

Подчеркивая важность финансового управления на основе эффективности и необходимости, Вегнер сказал: "- А что, если мы критически проанализируем потребность в около 3000 консультативных служб в социальном секторе?"

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