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Вегнер хочет обратиться к будущему канцлеру во время сессии вопросов и ответов.

В сентябре или октябре, Фридрих Мерц и Маркус Зёдер решат, кто будет выдвинут в кандидаты на пост канцлера союза. Текущий мэр Берлина Кай Вегнер высказывает свое мнение о том, кто должен обладать этой властью.

 and  Christian Meier
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Мэр Берлина Кай Вегнер обладает Influense на выбранного ЕС кандидата на должность канцлера
Мэр Берлина Кай Вегнер обладает Influense на выбранного ЕС кандидата на должность канцлера

- Вегнер хочет обратиться к будущему канцлеру во время сессии вопросов и ответов.

Глава Берлина Кай Вегнер (ХДС) подчеркивает важность того, чтобы члены ХДС и ХСС имели право голоса в выборе кандидата на пост канцлера Союза. Он сказал "Рейнской почте" из Дюссельдорфа, что решение должно быть принято справедливым образом, с участием министров-президентов и членов комитета обеих партий. Вегнер подчеркнул необходимость единства для эффективной позиции в борьбе за пост канцлера.

Вегнер выразил уверенность в силе лидера Мерца:

Мерц, который является председателем ХДС и лидером оппозиции в Бундестаге, упомянул планы прояснить кандидата на пост канцлера Союза к сентябрю или октябрю, как было согласовано с лидером ХСС Маркусом Зёдером. По словам Мерца, это решение будет принято до запланированных федеральных выборов в 2025 году. Зёдер видит Мерца как явного фаворита на эту роль.

Когда его спросили, сможет ли Мерц также стать сильным кандидатом в канцлеры, Вегнер согласился с "Рейнской почтой": "Мерц - сильный председатель". Он также сумел объединить фракцию в Бундестаге.

Однако Вегнер также отметил, что Союз испытывает трудности с набором большей поддержки, с рейтингом около 30 процентов в Бунде. Он призвал к быстрым ответам на то, что Союз собирается делать, если вернет себе должность канцлера, чтобы передать более ясное сообщение. Ранее Вегнер выступал за то, чтобы министры-президенты и председатели ХДС в землях имели некоторое влияние на выбор кандидата в канцлеры Союза в марте.

Умения лидера Мерца могли бы существенно повлиять на федеральное правительство, как признал Вегнер его силу как лидера внутри ХДС. Кроме того, решение федерального правительства о кандидате в канцлеры идеально включало бы мнения как членов ХДС, так и ХСС, как предложил Вегнер.

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