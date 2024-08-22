Веганская победа в Бундеслиге не знает границ: беспрецедентный успех

Удовольствие от посещения стадиона уже давно не ограничивается традиционной сосиской в тесте и пивом. Клубы Бундеслиги теперь учитывают разные диетические предпочтения, в том числе вегетарианские и веганские опции. Тем не менее, любимая братвурст по-прежнему остается хитом.

Для многих братвурст и пиво - это суть опыта посещения стадиона, дополненная уникальной атмосферой. Однако традиционная сосиска в тесте больше не является обязательным блюдом на стадионах немецкого футбола. Теперь болельщики могут выбрать из различных альтернатив, будь то разные виды сосисок, фалафель, вегетарианские бургеры или веганские сосиски.

Недавно Филипп Лам, шеф-повар комитета по организации чемпионата Европы и капитан мира 2014 года, подчеркнул важность наличия веганских альтернатив на стадионах. И, похоже, клубы Бундеслиги услышали этот призыв. Опрос 18 клубов высшего дивизиона показал, что теперь каждый стадион предлагает вегетарианские и веганские альтернативы в меню.

Веганские варианты еще варьируются

Аналогичная тенденция была замечена в рейтинге стадионов, проведенном организацией по защите животных Peta. Согласно координатору кампании Штеффену Ленхарду, каждый стадион Бундеслиги теперь предлагает хотя бы одно полностью веганское блюдо, такое как обертыши с фалафелем или веганские сосиски в булочке. Это гарантирует, что ни один веганский болельщик не останется голодным во время матча.

Эта тенденция наблюдалась в течение последних двух сезонов Бундеслиги, но уровень разнообразия веганских альтернатив все еще колеблется между стадионами. Лидеры в этом плане - Лейпциг и Дортмунд, предлагающие широкий выбор вегетарианских и веганских опций. Ленхард признает, однако, что есть еще работа над улучшением веганского питания на некоторых стадионах, где оно еще не полностью реализовано или продукты не имеют надлежащей маркировки.

Забота об животных набирает популярность

Тем не менее, Ленхард отмечает, что "Бундеслига становится все более веганской". Большинство клубов создали солидное веганское предложение, стимулированные растущим числом веганов в Германии, повышением осведомленности о благополучии животных и признанием связи между потреблением продуктов животного происхождения и изменением климата. К этому также contribuют флекситарианцы, сознательно сокращающие потребление мяса. Среди них есть и некоторые спортсмены, которые придерживаются веганского образа жизни.

По данным ассоциации немецких продовольственных розничных сетей, около 12% немцев сейчас следуют вегетарианской или веганской диете. 9% - вегетарианцы, избегающие мяса и рыбы, но употребляющие молочные и яичные продукты, а 3% - строгие веганы, отказывающиеся от всех продуктов животного происхождения. Почти 40% считают себя флекситарианцами, сознательно сокращая потребление мяса.

Братвурст остается популярной

Многие клубы Бундеслиги и операторы стадионов расширили свои предложения вегетарианских и веганских блюд в последние годы. Например, на стадионе BayArena в Bayer 04 Leverkusen был открыт специальный прилавок для веганских и вегетарианских продуктов в зоне фанатов в прошлом сезоне. В Borussia Park Borussia Mönchengladbach были представлены веганские нuggets в зимние месяцы, а фалафель дебютировал в апреле. VfL Wolfsburg сообщает о значительном увеличении продаж веганских продуктов, что побудило их усовершенствовать качество каждого продукта.

На стадионе Weser Stadium в Бремене также учитывают потребности вегетарианских и веганских гостей, расширяя ассортимент, чтобы охватить растущую аудиторию. Тем не менее, классическое блюдо стадиона - любимая братвурст - по-прежнему пользуется большой популярностью. Как отмечает поставщик, "классическое блюдо стадиона по-прежнему очень популярно".

Несмотря на рост веганских опций на стадионах Бундеслиги, традиционное любимое блюдо болельщиков, братвурст, по-прежнему остается фаворитом. Болельщики теперь могут выбрать из различных вегетарианских и веганских блюд, таких как обертыши с фалафелем и веганские сосиски, но братвурст по-прежнему остается неотъемлемой частью кулинарного ландшафта футбольной лиги.

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