- Ведущие претенденты на место голосования

В Тюрингии, разные люди, в том числе известные кандидаты на выборах от крупных партий, отправились к избирательным урнам на выборах в ландтаг. Председатель ХДС Mario Voigt открыл процесс, проголосовав вместе со своей супругой в Йене утром в воскресенье.

В Эрфурте жена действующего министра-президента и главного кандидата от Левых, Бодо Рамелова, присоединилась к нему на избирательном участке. Вместе со своей женой и трехлетней дочерью министр внутренних дел СДПГ Георг Майер также проголосовал в столице земли.

В Борнахене, в районе Айхсфельд, правый радикал AfD Бьорн Хёкке воспользовался своим правом голоса в родном городе.

Эйзенах принял Катю Вольф, бывшего мэра и нынешнего лидера кандидата от Альянса Сахры Wagenknecht (BSW), которая впервые проголосовала на выборах в ландтаг Тюрингии. BSW впервые вступает в политику на уровне земли.

Томас Кеммерих, бывший министр-президент ХДС в 2020 году, воспользовался своим правом голоса в историческом городе Веймаре. В то же время два видных лидера партии "Зеленые" проголосовали в разных местах: член ландтага Мадлен Хенфлинг проголосовала с семьей в Ильменау, а министр окружающей среды Бернхард Штенгель проголосовал в Эрфурте, сопровождаемый своей семьей.

В политическом ландшафте Тюрингии ХДС, в частности Mario Voigt, сыграл роль на выборах в ландтаг. Несмотря на то, что ХДС является значительной партией в Тюрингии, присутствие ХДС не ограничивалось Марио Войтом, так как другие члены ХДС также приняли участие в голосовании.

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