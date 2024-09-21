Ведущие киносети раскрывают общую стратегию трансформации на 2,2 миллиарда долларов.

Крупная группа, представляющая восемь основных киносетей, таких как AMC Entertainment и Regal Cinemas, объявила о масштабной программе реновации стоимостью миллиарды долларов, охватывающей примерно 21 000 экранов, или около 70% североамериканского бокс-офиса. Эта перестройка касается всех аспектов кинопросмотра, от визуальной рекламы до закусок и модных сидений.

Этот существенный трехлетний проект был запущен в период недавнего возрождения на киноплощадках, после двух голливудских забастовок и пандемии COVID-19, которая привела к закрытию кинотеатров и сокращению количества премьер. Традиционные кинотеатры борются с конкурентами, предлагающими премиальные кинопросмотры, такими как IPIC Theaters и Alamo Drafthouse, последний из которых недавно был приобретен Sony Pictures Entertainment.

Национальная ассоциация владельцев кинотеатров (NATO) признала в четверг, что борьба за доллары зрителей никогда не была такой напряженной. Эта всеобъемлющая модернизация рассматривается как способ для зрителей лично оценить эти улучшения.

Модернизация коснется кинотеатров всех размеров, включая продвинутые проекционные системы, улучшенную звуковую технологию, комфортные сиденья и обновленные закуски. Кроме того, могут быть добавлены дополнительные развлекательные объекты, такие как аркады и боулинги. В перестройку войдут современные системы кондиционирования воздуха, новое освещение и отремонтированные полы.

Расходы отдельных киносетей не были раскрыты. Деньги будут получены из растущих прибылей и свежих инвестиций, согласно ассоциации отрасли. Летом 2021 года Regal пообещал потратить 250 миллионов долларов на обновление своих 400 кинотеатров после выхода из банкротства своей материнской компании.

Этот двухмиллиардный вклад демонстрирует "несомненный оптимизм" в отношении будущего кинотеатров, заявил Пол Дергарабедян, старший аналитик Comscore.

"На протяжении всей своей истории бизнес кинотеатров переживал свои взлеты и падения, как и любой другой, но цель большого экрана оставалась неизменной и продолжает оставаться неотъемлемой частью мировой развлекательной культуры", - прокомментировал Дергарабедян.

Возрождение интереса к кинотеатрам выгодно для различных бизнесов, в том числе поставщиков продвинутых проекционных систем и премиальных сидений. Эта масштабная программа реновации направлена на привлечение большего числа зрителей и удержание их, предлагая превосходный кинопросмотр.

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