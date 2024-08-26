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Ведущий встречает ведущего: ведущий выражает радость "профессору фекалий и мочи"

 and  Carmen Simpson
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- Ведущий встречает ведущего: ведущий выражает радость "профессору фекалий и мочи"

Эти гости идеально подходят вкусу Хорста Лихтера. Марин Горг приходит на "Бares für Rares" со своим мужем, и его зовут тоже Хорст. Ведущий радуется: "Наконец-то еще один Хорст!" Он хвалит своего гостя. Хотя он всего на год младше, "Но выглядишь ты хотя бы на десять лет моложе", - комплимент Лихтера.

Когда Хорст Горг сообщает о своей профессии, он завоевывает восхищение Лихтера: "Я профессор по водоотведению и технологии отходов", - начинает он. "Или, как меня называют студенты, 'профессор говна и мочи'. Лихтер не может удержаться от восклицания: "Хорст, я тебя обожаю", - говорит он своему гостю.

В "Бares für Rares" Хорст Лихтер обожает своих гостей

Затем Вендела Хорц говорит и сообщает настоящую причину визита пары: кольцо из 750 золота с водянисто-голубым аквамарином. Эксперт определяет его происхождение примерно 1950 годом. Марин Горг просит 5300 евро за свое кольцо, но Хорц оценивает его стоимость в 3500-4000 евро. Пара находит общий язык.

Это вдохновляет Лихтера на новую оду: "Не только вы очаровательны, привлекательны, стройны, активны и в форме - вы также реалисты", - восторгается хозяин.

Когда пара входит в комнату торговца, Вальтер Ленхертц уже знает, что происходит: "Мешок всегда дорогой", - говорит "Вальди". Вольфганг Пауриш начинает аукцион с предложения в 1000 евро. Когда предложение достигает 2450 евро, Марин Гог добавляет мнение эксперта, давая аукциону новый толчок. В конце концов, кольцо достается Элке Велтен-Тённис за 3000 евро, и все довольны.

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Хотя они носят одинаковое имя, Горги уникальны по-своему. Муж Марин, Хорст, является профессором в области водоотведения и технологии отходов, что принесло ему нежное прозвище "профессор говна и мочи" от его студентов.

Во время аукциона фамилия Горг снова появляется, когда Элке Велтен-Тённис становится новым владельцем аквамаринового кольца, заплатив 3000 евро.

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