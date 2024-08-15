Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиЛагерь в джунглях

Ведущий Ян Коппен отсутствовал на приеме

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Ян Кёппен (справа) и Зоня Цетлоу не могут отсутствовать в Южно-Африканской саванне.
Ян Кёппен (справа) и Зоня Цетлоу не могут отсутствовать в Южно-Африканской саванне.

- Ведущий Ян Коппен отсутствовал на приеме

В скором времени стартует спецвыпуск Дschungelcamp. 15 августа на стриминговом сервисе RTL+ (также доступен на RTL с 16 августа) состоится премьера "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда! Все звёзды". Но на старте сезона "Все звёзды" произошло нечто беспрецедентное: хозяйка шоу Соня Цьетау (56) встречала первую партию звёзд в одиночку. Её со-ведущий Ян Кёппен (41) отсутствовал. Причиной стала болезнь 41-летнего Ян.

Премьера Дschungelcamp: нет следа "приятного, дружелюбного, весёлого человека"

Видео на RTL показывает прибытие легенд Дschungelcamp Джорджины Флёр (34), Молы Адебиси (51), Данни Бюхнер (46), Торстена Легата (55), Ханки Раквиц (55) и Давида Ортеги (38) в Южно-Африканскую саванну. Но к удивлению группы, культовую ведущую Цьетау ждёт одна.

"Вы здесь для шоу "Дуэль легенд Дschungel", и оно уже легендарно, потому что впервые в истории я стою здесь одна и встречаю вас", - объясняет хозяйка "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда! Все звёзды" собравшимся звёздам. Затем она шутит: "И почему? Потому что Ян не хочет вас видеть".

Но икона Дschungelcamp Соня Цьетау быстро уточняет: "Нет, к сожалению, Ян действительно болен и лежит в постели с лихорадкой". Она надеется, что "приятный, дружелюбный, весёлый человек" присоединится к ней на следующий день.

В "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда! Все звёзды" 13 знаменитостей соревнуются за приз в €100,000. RTL будет транслировать 17 предварительно записанных эпизодов сезона "Все звёзды" ежедневно с 8:15 вечера, начиная с 16 августа. Эпизоды будут доступны на RTL+ на день раньше.

Прибыв на лагерь Дschungelcamp, звёзды были удивлены, обнаружив, что хозяйку Сони Цьетау ждёт одна, так как Ян Кёппен был болен и не смог присутствовать. Несмотря на его отсутствие, Цьетау заверила звёзд, что Ян надеется присоединиться к ним на следующий день. После прибытия в лагерь Дschungelcamp знаменитости узнали, что они будут участвовать в шоу "Дуэль легенд Дschungel", которое проходит в Южно-Африканской саванне.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.
Культура

Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.

Футболка, в которой легендарный игрок Нью-Йорк Яgendeчное сses Бейб Руth frappé один из самых знаменитых хоумранов, выставлена на продажу.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Говядина доступна на кухне: Третий сезон 'Медведя' сейчас транслируется на Disney Plus
Культура

Где сюжет, ублюдок?

Третий сезон Медведя - с гениальными диалогами и изощрёнными образами. Сюжет достаточно тонкий. Тем не менее, его стоит посмотреть.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В кухне есть говядина: Третий сезон 'Медведя' в настоящее время идет на Disney Plus
Культура

Где сюжет, ублюдок?

Медведь вступает в сезон 3 - с гениальными диалогами и изысканной визуализацией. Сюжет достаточно тонкий. Тем не менее, стоит посмотреть.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно