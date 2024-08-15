- Ведущий Ян Коппен отсутствовал на приеме

В скором времени стартует спецвыпуск Дschungelcamp. 15 августа на стриминговом сервисе RTL+ (также доступен на RTL с 16 августа) состоится премьера "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда! Все звёзды". Но на старте сезона "Все звёзды" произошло нечто беспрецедентное: хозяйка шоу Соня Цьетау (56) встречала первую партию звёзд в одиночку. Её со-ведущий Ян Кёппен (41) отсутствовал. Причиной стала болезнь 41-летнего Ян.

Премьера Дschungelcamp: нет следа "приятного, дружелюбного, весёлого человека"

Видео на RTL показывает прибытие легенд Дschungelcamp Джорджины Флёр (34), Молы Адебиси (51), Данни Бюхнер (46), Торстена Легата (55), Ханки Раквиц (55) и Давида Ортеги (38) в Южно-Африканскую саванну. Но к удивлению группы, культовую ведущую Цьетау ждёт одна.

"Вы здесь для шоу "Дуэль легенд Дschungel", и оно уже легендарно, потому что впервые в истории я стою здесь одна и встречаю вас", - объясняет хозяйка "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда! Все звёзды" собравшимся звёздам. Затем она шутит: "И почему? Потому что Ян не хочет вас видеть".

Но икона Дschungelcamp Соня Цьетау быстро уточняет: "Нет, к сожалению, Ян действительно болен и лежит в постели с лихорадкой". Она надеется, что "приятный, дружелюбный, весёлый человек" присоединится к ней на следующий день.

В "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда! Все звёзды" 13 знаменитостей соревнуются за приз в €100,000. RTL будет транслировать 17 предварительно записанных эпизодов сезона "Все звёзды" ежедневно с 8:15 вечера, начиная с 16 августа. Эпизоды будут доступны на RTL+ на день раньше.

Прибыв на лагерь Дschungelcamp, звёзды были удивлены, обнаружив, что хозяйку Сони Цьетау ждёт одна, так как Ян Кёппен был болен и не смог присутствовать. Несмотря на его отсутствие, Цьетау заверила звёзд, что Ян надеется присоединиться к ним на следующий день. После прибытия в лагерь Дschungelcamp знаменитости узнали, что они будут участвовать в шоу "Дуэль легенд Дschungel", которое проходит в Южно-Африканской саванне.

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