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Ведущий фигура, Вейл, настоятельно рекомендует ускорить обсуждение проблем Volkswagen

Volkswagen наращивает меры по сокращению затрат. Президент Нижней Саксонии Вайль выступает за переговоры между руководством и советом профсоюзов. Он подчеркнул эту потребность во время своего визита в завод в Эмдене.

 and  John Stellmacher
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В отношении завода Вольксваген в Эмдене лидер Нижней Саксонии Стефан Вайль призывает к диалогу...
В отношении завода Вольксваген в Эмдене лидер Нижней Саксонии Стефан Вайль призывает к диалогу между руководством завода и профсоюзами с целью разработки стратегий для решения текущих проблем автопроизводителя.

- Ведущий фигура, Вейл, настоятельно рекомендует ускорить обсуждение проблем Volkswagen

В связи с кризисом в Volkswagen, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) без промедления призвал к переговорам между руководством и представителями трудящихся. После периода общественной дискуссии обе стороны должны теперь объединить усилия, чтобы найти стратегии повышения конкурентоспособности компании, заявил Вайль после встречи с представителями рабочего совета VW на заводе в Эмдене в Восточной Фризии. "Это ясное требование, которое Нижняя Саксония предъявляет сейчас к руководству и представителям рабочих: приступить к работе и открыто поговорить друг с другом в ближайшее время". Нижняя Саксония заинтересована в содействии этому процессу. "Мы очень заинтересованы в светлом будущем Volkswagen в Нижней Саксонии".

Вайль также отметил, что VW преодолевал множество трудностей на протяжении своей истории. "До сих пор компания успешно находила взаимопонимание между советом директоров и рабочими, и я не вижу причин, почему этого не может произойти сейчас". Стратегии по укреплению конкурентоспособности должны быть рассмотрены. "Эти дискуссии не должны проходить под пристальным вниманием".

Министр-президент является членом совета надзора VW

Ранее Вайль провел почти час на заводе VW в Эмдене, общался с представителями рабочего совета и профсоюза IG Metall. "Видно, что события прошлой недели вызвали беспокойство в Volkswagen, даже здесь", - сказал Вайль. На заводе VW в Эмдене работает около 8000 человек, что делает его крупнейшим промышленным работодателем в районе.

Нижняя Саксония владеет 20% голосующих акций в группе VW. Министр-президент Вайль и его заместитель, Юлия Вилли Хамбург (Зеленые), входят в совет надзора от имени земли. Вместе с представителями рабочих они имеют большинство; в важных решениях земля имеет право вето.

Недавно Volkswagen объявил, что необходимы значительные сокращения затрат в флагманском бренде. Ранее планировавшиеся увольнения через досрочную пенсию и компенсационные выплаты больше не были достаточными. Закрытие заводов и сокращения в ядре бренда VW больше не исключались, как указывал крупнейший автопроизводитель в Европе. Во вторник компания отменила гарантию занятости, действовавшую с 1994 года, что делает увольнения возможными с июля 2025 года.

Производственный сектор Volkswagen находится под пристальным вниманием, и компания ищет способы повысить свою конкурентоспособность. В качестве крупного акционера Нижняя Саксония активно призывает к открытому диалогу между руководством и представителями рабочих для частного обсуждения этих стратегий.

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