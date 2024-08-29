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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Ведущий деятель CDU выражает недовольство пакетом мер по безопасности.

Администрация стремится наложить штрафы за инцидент в Соллингене.되며, спонсор ХДС в Бранденбурге, Редманн, выразил значительное скепpticic regarding this action.

 and  Grigoriy Williams
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Критикует предложения службы светофоров: Ян Редманн, лидер фракции ХДС в земле Бранденбург.
Критикует предложения службы светофоров: Ян Редманн, лидер фракции ХДС в земле Бранденбург.

- Ведущий деятель CDU выражает недовольство пакетом мер по безопасности.

Согласно Редманну, лидеру ХДС в земле Бранденбург и фракции, ответ правительства на ножевое нападение в Солingen - это "разочаровывающее импульсивное действие". Он считает, что предоставление федеральной полиции дополнительных полномочий для проверок на железнодорожных станциях и использование электрошокеров недостаточно для борьбы с исламским терроризмом.

Редманн также выразил обеспокоенность отсутствием дополнительных полномочий для интернет-безопасности. Он считает, что это был упущенный главный шаг вперед. Кроме того, пакет не включает никаких мер по контролю за нерегулярной миграцией.

Федеральное правительство согласилось на новые меры по борьбе с исламским терроризмом, контролю за нерегулярной миграцией и ужесточению огнестрельного оружия. Это включает запрет на ношение ножей в дальних автобусах и поездах, на народных праздниках и других крупных мероприятиях. Критерии получения разрешений на оружие будут пересмотрены.

Пособия для беженцев, ответственных перед другим европейским государством и согласившихся их принять, будут приостановлены. Депортация становится проще, если человек совершил преступление с оружием или другим опасным инструментом. Кроме того, мигрантов можно легко исключить из защиты в Германии, если они имеют криминальное прошлое.

В прошлую пятницу, нападавший убил троих человек и ранил восемь других на городском фестивале в Солingen в предполагаемом исламском нападении. Подозреваемый - 26-летний сириец. Несмотря на планы его депортации в Болгарию в прошлом году, этого не удалось сделать.

Вследствие этой дискуссии Комиссия может решить предоставить больше полномочий интернет-безопасности для борьбы с онлайн-радикализацией, связанной с исламским терроризмом. Решение Комиссии также может включать ужесточение мер по управлению нерегулярной миграцией, адресуя обеспокоенность, поднятую Редманном.

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