- Ведущей телепередачи RTL Лоле Вайпперт диагностировали опухоль в области груди.

Ревизор телереалити-шоу Лола Вайперт ("Остров искушений") обнаружила уплотнение в груди. 28-летней звезде реалити-шоу было диагностировано это образование после обследования, о чем она сообщила в посте в своем Instagram. "На данный момент надежда на то, что это доброкачественное образование: надеюсь, это все еще доброкачественная опухоль", - заявила она. Однако, поскольку опухоль увеличилась, Лолу направят в клинику Шарите. "Затем его удалят и я надеюсь на положительные результаты".

Эта операция проводится с помощью биопсии ткани

Часто только извлечение и исследование образца ткани в конечном итоге определяет, является ли изменение в груди доброкачественным или злокачественным. При процедуре, называемой биопсией ткани, небольшой образец ткани извлекается из образования с помощью полой иглы, обычно под местной анестезией. Многие изменения в груди доброкачественные и не повышают риск рака груди.

Инфлюенсер призвала своих более 700 000 подписчиков записаться на регулярные приемы: "Сделайте это для себя, сделайте это для своего тела". В разговорах с друзьями она была шокирована, узнав, что многие люди не посещали гинеколога годами.

Лола упомянула своим друзьям, что была шокирована, узнав, что многие из них не посещали гинеколога годами, несмотря на свой недавний опыт. Несмотря на надежду, что опухоль Лолы все еще доброкачественна, она пройдет биопсию ткани, чтобы подтвердить диагноз.

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