Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Веб-камера быстрого питания BurgerFi открывает процедуру банкротства по главе 11.

Резко расширяющаяся цепь ресторанов BurgerFi испытывает финансовые трудности, что привело к подаче заявления о банкротстве chapter 11 в среду.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Изучение в данном контексте
Изучение в данном контексте

Веб-камера быстрого питания BurgerFi открывает процедуру банкротства по главе 11.

Быстрорастущая сеть ресторанов быстрого питания BurgerFi присоединилась к списку компаний в сегменте быстрого питания, испытывающих трудности в этом году, наряду с такими брендами, как Rubio’s, Buca di Peppo и даже хорошо известный Red Lobster, объявивший о банкротстве. Несмотря на то, что крупные игроки, такие как McDonald’s, Starbucks, Burger King и Wendy’s, не объявили о банкротстве, они также сообщили о снижении посещаемости и общего объема продаж, прибегнув к скидкам на комплексные обеды, чтобы привлечь клиентов.

BurgerFi недавно обратилась за защитой в федеральный суд по делам о банкротстве в округе Делавэр, при этом все корпоративные рестораны продолжают работать в обычном режиме. Франчайзинговые рестораны, освобожденные от процедуры банкротства, продолжают свою деятельность в обычном режиме, как указано в пресс-релизе.

Банкротство часто служит средством для американских компаний сокращать операции, избавляться от долгов и снижать расходы. Популярным методом является глава 11 банкротства, которая позволяет компаниям решать финансовые трудности через реорганизацию.

Ранее компания объясняла закрытие магазинов как основную причину снижения продаж, а также упоминала инфляцию в качестве фактора. В частности, рост цен на куриные крылышки и увеличение заработной платы сотрудников привели к росту операционных расходов.

BurgerFi, базирующаяся во Флориде, является материнской компанией для 51 пиццерии Anthony’s Coal Fired Pizza и 93 ресторанов быстрого питания.

Это развитие событий не стало полной неожиданностью, так как в августе компания предупреждала, что может остаться без денег и потребовать защиты от банкротства в ближайшее время. По состоянию на 14 августа у компании было всего $4,4 млн. наличных денег, и она ожидала убыток в размере $18,4 млн. за квартал, закончившийся 1 июля (еще не опубликованный и без комментариев для CNN). В том же квартале следующего года цепь сообщила об убытке всего в размере $6 млн.

В соответствии с документами о банкротстве, поданными в прошлую среду, BurgerFi оценивает свои обязательства в диапазоне от $100 млн. до $500 млн., в то время как его активы составляют от $50 млн. до $100 млн. Ранее компания заявляла, что в случае отсутствия финансовой поддержки от старших кредиторов или внешних поставщиков она может прибегнуть к банкротству и продать активы.

В преддверии этого компания наняла главного директора по реструктуризации.

В заявлении главный директор по реструктуризации Джереми Розенталь сказал: "В связи со значительным снижением потребительских расходов после пандемии и постоянной инфляцией, а также ростом расходов на пищу и трудовые затраты, мы должны внедрить структурированный процесс для стабилизации бизнеса". Он продолжил: "Мы уверены, что этот процесс поможет нам защитить наши бренды, поддержать начатую менее года назад операционную реабилитацию и обеспечить дополнительное финансирование".

BurgerFi вышла на биржу в 2020 году, и в этом году их акции упали более чем на 80%, торгуясь по 14 центов за акцию в середине дня в прошлую среду после снижения на 22%.

Финансовые трудности BurgerFi в сегменте быстрого питания привели к тому, что она обратилась за защитой от банкротства, что повлияло на корпоративные рестораны, в то время как франчайзинговые рестораны продолжают свою деятельность в обычном режиме. Чтобы решить финансовые трудности, компания наняла главного директора по реструктуризации для внедрения структурированного процесса и получения дополнительного финансирования, признавая влияние снижения потребительских расходов после пандемии, инфляции и роста расходов на пищу и трудовые затраты на бизнес.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Руперт Мёрдок вместе со своим сыном Лакланом Мёрдоком присутствовал на церемонии в церкви Святого...
Экономика

Клан Мердок участвует в тайном споре о наследстве в уединенном судебном окружении Невады.

В зале суда Рено, Невада, разыгрывается приватная семейная драма, похожая на взрывные сценарии, показанные в HBO-сериале "Наследие", но без телевизионных трансляций и газетных репортажей.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно