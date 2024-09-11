Веб-камера быстрого питания BurgerFi открывает процедуру банкротства по главе 11.

Быстрорастущая сеть ресторанов быстрого питания BurgerFi присоединилась к списку компаний в сегменте быстрого питания, испытывающих трудности в этом году, наряду с такими брендами, как Rubio’s, Buca di Peppo и даже хорошо известный Red Lobster, объявивший о банкротстве. Несмотря на то, что крупные игроки, такие как McDonald’s, Starbucks, Burger King и Wendy’s, не объявили о банкротстве, они также сообщили о снижении посещаемости и общего объема продаж, прибегнув к скидкам на комплексные обеды, чтобы привлечь клиентов.

BurgerFi недавно обратилась за защитой в федеральный суд по делам о банкротстве в округе Делавэр, при этом все корпоративные рестораны продолжают работать в обычном режиме. Франчайзинговые рестораны, освобожденные от процедуры банкротства, продолжают свою деятельность в обычном режиме, как указано в пресс-релизе.

Банкротство часто служит средством для американских компаний сокращать операции, избавляться от долгов и снижать расходы. Популярным методом является глава 11 банкротства, которая позволяет компаниям решать финансовые трудности через реорганизацию.

Ранее компания объясняла закрытие магазинов как основную причину снижения продаж, а также упоминала инфляцию в качестве фактора. В частности, рост цен на куриные крылышки и увеличение заработной платы сотрудников привели к росту операционных расходов.

BurgerFi, базирующаяся во Флориде, является материнской компанией для 51 пиццерии Anthony’s Coal Fired Pizza и 93 ресторанов быстрого питания.

Это развитие событий не стало полной неожиданностью, так как в августе компания предупреждала, что может остаться без денег и потребовать защиты от банкротства в ближайшее время. По состоянию на 14 августа у компании было всего $4,4 млн. наличных денег, и она ожидала убыток в размере $18,4 млн. за квартал, закончившийся 1 июля (еще не опубликованный и без комментариев для CNN). В том же квартале следующего года цепь сообщила об убытке всего в размере $6 млн.

В соответствии с документами о банкротстве, поданными в прошлую среду, BurgerFi оценивает свои обязательства в диапазоне от $100 млн. до $500 млн., в то время как его активы составляют от $50 млн. до $100 млн. Ранее компания заявляла, что в случае отсутствия финансовой поддержки от старших кредиторов или внешних поставщиков она может прибегнуть к банкротству и продать активы.

В преддверии этого компания наняла главного директора по реструктуризации.

В заявлении главный директор по реструктуризации Джереми Розенталь сказал: "В связи со значительным снижением потребительских расходов после пандемии и постоянной инфляцией, а также ростом расходов на пищу и трудовые затраты, мы должны внедрить структурированный процесс для стабилизации бизнеса". Он продолжил: "Мы уверены, что этот процесс поможет нам защитить наши бренды, поддержать начатую менее года назад операционную реабилитацию и обеспечить дополнительное финансирование".

BurgerFi вышла на биржу в 2020 году, и в этом году их акции упали более чем на 80%, торгуясь по 14 центов за акцию в середине дня в прошлую среду после снижения на 22%.

Финансовые трудности BurgerFi в сегменте быстрого питания привели к тому, что она обратилась за защитой от банкротства, что повлияло на корпоративные рестораны, в то время как франчайзинговые рестораны продолжают свою деятельность в обычном режиме. Чтобы решить финансовые трудности, компания наняла главного директора по реструктуризации для внедрения структурированного процесса и получения дополнительного финансирования, признавая влияние снижения потребительских расходов после пандемии, инфляции и роста расходов на пищу и трудовые затраты на бизнес.

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